В малкото чешко село Лоука белите стени не са просто фасади – те са платна. А зад красивите сини орнаменти, превърнали мястото в интернет сензация, стои една жена с необикновен талант и още по-необикновена история.

Името ѝ е Анежка Кашпаркова – възрастна дама, която до последните си години посвещава времето си на това да рисува фолклорни мотиви върху къщи и параклиси. Снимките ѝ, качена на стълба с четка в ръка и усмивка на лице, обиколиха света и превърнаха Анежка в символ на красотата, създадена с търпение, талант и любов.

Изкуство, родено от традицията

Анежка живее в Лоука – селце в Южна Моравия, Чехия, където народното изкуство е част от ежедневието. В продължение на повече от 50 години тя украсява местния параклис с характерни наситеносини орнаменти, вдъхновени от фолклора на региона Хорняцко.

На всеки две години сградата била пребоядисвана в бяло, а това означавало само едно – Анежка отново да изрисува всички детайли на ръка. Без шаблони. Без предварителни скици. Само с талант и изключително стабилна ръка.

„Не съм художник. Просто ми харесва и искам да помогна да направя света малко по-красив“, казвала тя.

Жената, която не можела да стои без работа

Преди да се посвети на рисуването, Анежка работи в земеделието. След пенсионирането си обаче открива истинската си страст. Започва с украсяване на чинии и великденски яйца, а по-късно се заема и с къщите в селото.

Въпреки крехките си ръце и напредналата възраст, тя продължава да рисува почти до края на живота си. Дори на 90 години се качвала по стълби, за да достига високите части на параклиса.

Нейната запазена марка са ярките сини флорални мотиви, които контрастират красиво с белите стени на моравските къщи. Анежка държала да използва качествена синя боя – скъп и наситен пигмент, който в миналото се е добивал от полускъпоценния камък лапис лазули.

Селото, което прилича на жива галерия

Историята на Анежка напомня и за друга красива традиция – тази в полското село Залипие, където жените от поколения рисуват цветя по домовете си. Според легендата всичко започнало, когато хората опитвали да прикрият следите от сажди по стените, оставени от печките. Вместо просто да ги боядисват, жените започнали да рисуват цветя.

Така обикновените къщи постепенно се превърнали в произведения на изкуството.

Подобно на Залипие, и Лоука доказва как традицията може да превърне едно малко село в истинска културна забележителност.

Красотата, която остава след нас

Анежка Кашпаркова си отива през 2018 г. на 90-годишна възраст. Но историята ѝ не приключва дотам. Днес нейната племенница Марие Ягошова продължава традицията и рисува параклиса със същата любов и отдаденост – в свободното си време и без заплащане.

Това, което прави историята специална, е урокът, който ни дава Анежка – изкуството невинаги се ражда в галерии. Понякога то живее върху белите стени на едно малко село и в ръцете на жена, която просто е искала да направи света „малко по-красив“.

