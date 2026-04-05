В спокойните улички на Маниконда живее един доста необичаен художник. Лабрадорът Дали е смятан за първото и единствено животно, което рисува с акварелни бои в Индия.

„Лабрадор Дали", както е кръстен профила на кучето в Instagram, е създал 37 абстрактни произведения на изкуството и дори е помогнал за набирането на средства за хуманно отношение към животните. За разлика от своя съименник Салвадор Дали, испанският художник-сюрреалист, 2-годишният лабрадор не се забърква в противоречия и дори рисува за благотворителност.

Пътят ѝ обаче започва с болка. Изоставена и вързана само на 45 дни, тя е спасена и по-късно осиновена от двойка, Снехангшу Дебнат и Хой Чоудхури, които наскоро са загубили кучето си Пабло. Те я кръщават Дали и тя се превръща не просто в компания и домашен любимец, а в творчески партньор.

Хой, художничка и осиновителка на Дали, си спомня първите признаци на интерес:

„Тя влизаше в студиото ми и любопитно изследваше. Осъзнахме, че иска да бъде част от процеса“.

След това семейството проектира четка, подходяща за домашни любимци, която може да се побере в устата на Дали. На седем месеца тя я потапя в акварел за първи път и прави дебютната си творба. Оттогава тя е нарисувала още десетки, водена от инстинкт и игривост.

„Без обучение, без натиск - просто чисто любопитство“, казва Хой.

През 2024 г. 12 от картините на Дали бяха превърнати в календар за набиране на средства за MARG, група за спасяване на животни, базирана в Хайдерабад. Инициативата събра 35 000 евра, като поръчки дойдоха от страни, включително САЩ, Канада, Китай и Тайланд.

„Като повечето лабрадори, тя обича водата, а природата на акварелите ѝ подхожда: свободно течаща и непредсказуема“, казва Хой.

Вкъщи Дали води активен живот - плува, яде плодове, пътува и си играе с по-малкия си брат и сестра Миро, който също е спасен. „Те са пълни с енергия и пакости“, казва Хой.

Въпреки че все още няма конкурси за рисуване за кучета, семейството на Дали планира първата ѝ самостоятелна художествена изложба. Нейните творби ще бъдат изложени като на всеки професионален художник. „Тя усеща кога хората я гледат, но не е под натиск. Рисува, защото ѝ харесва“, добавя Хой.