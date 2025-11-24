С каквото и да се захване или където и да отиде, Дженифър Лопес няма как да остане незабелязана. И не само като артист и изпълнител. Тя впечатлява дори само със смелите си и винаги на място модни изявления.

Така Дженифър успя да превърне важното събитие за индийско-американските милиардери Падмая и Рама Раджу Мантена в истинско шоу. Певицата пристигна в Удайпур, за бъде почетен гост и да изнесе концерт на сватбената церемонията на дъщеря им Нетра Мантена, която се омъжи за технологичния предприемач Вамси Гадираджу.

Тържествата, посветени на пищната сватба се проведоха в рамките на няколко дни и на различни места в индийския град и в съответствие с всички традиции. А последният ден завърши с изпълненията на Дженифър Лопес и Джъстин Бийбър.

Това е първо представяне на Лопес в Индия. И тя не разочарова никого - гостите се насладиха на мини-концерт, изпълнен с енергия, танци и ярки костюми.

Дженифър се появи облечена в специално изработена за нея дреха от известния индийски дизайнер Маниш Малхотра - розово сари, перфектно съчетаващо холивудския блясък с изискаността на индийската мода.

Кутюрното сари, което засенчи всичко

Творбата на Малхотра бе своеобразен почит към индийската елегантност, интерпретирана с модерната чувствителност на международна суперзвезда. Дрехата бе украсено с кристални флорални детайли Swarovski, деликатна бродерия и прецизно оформени разрези, които придаваха на облеклото чиста, изискана структура.

Неслучайно появата на Дженифър в подобно облекло беше определена от много гости като „модният момент на вечерта“.

От традиционна елегантност до сценичен футуризъм

След изисканата поява със сари, Лопес заложи на сценични облекла в характерния си стил – отразяващи нейния интензивен блясък, движение и енергия. Тя съчета ботуши над коленете със сребристо боди - създадено специално за сцената, декорирано с впечатляващи апликации и елементи, които перфектно отразяваха светлината.

А какво споделя една българска актриса за своите преживявания в далечна Индия - вижте видеото:



