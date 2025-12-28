Частен детектив от Обединеното кралство сподели пред Metro истории от 15-годишната си практика. Дейв Джоунс, основател на агенцията Reveal PI, очерта няколко ключови признака за изневяра.

Според него един от най-типичните признаци е внезапната промяна в дигиталните навици: нова парола на смартфон, активно изтриване на историята на съобщенията или комуникация чрез скрити месинджъри. „Ще се изненадате колко много женени хора имат цели тайни семейства, живеещи буквално надолу по улицата“, каза Джоунс. Той каза, че около 40 процента от всички случаи включват тестване на брачната вярност.

Освен дигиталните следи, внезапната промяна в графика и спешните работни срещи извън работно време могат да бъдат сериозен признак за изневяра. Джоунс подчерта, че клиентите му често стават жертви на газлайтинг, когато партньорите им ги убеждават, че са параноични.

Истинското удовлетворение за един детектив, казва той, е моментът, в който той предоставя неопровержими доказателства и клиентът най-накрая не може да опровергае лъжата.

Преди това частният детектив Майк Лакорт е идентифицирал признаци на възможна изневяра у партньора. Според Лакорт, резките промени в обичайното поведение трябва да са причина за безпокойство. Той съветва да се сравни настоящото поведение на партньора с предишното му поведение и да се обърне внимание на разликите.

Изневяра ли е мисълта за друг по време на секс - вижте в следващото видео.

