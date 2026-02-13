Свети Валентин е идеалното извинение за още една чаша - вино, коктейл или моктейл. Ако търсите идеи да разнообразите празника на виното Трифон Зарезан или Деня на влюбените с нещо по-различно от червено вино или шампанско, то сте на правилното място.

Рецепти за коктейли за 14 февруари

Между чаршафите

22,5 мл коняк

22,5 мл лек ром

22,5 мл Куантро

7,5 мл пресен лимонов сок

Портокалова кора за гарниране

Оригиналната рецепта изисква по 30 мл от всеки алкохол, но това би го направило доста силен, затова епо-добре да се придържате към по-лека за консумация доза. Някои бармани обичат да използват равно количество лимонов сок за допълнителна киселинност, така че изпробвайте и двата варианта, за да видите кой предпочитате.

Разклатете всички съставки в шейкър за коктейли с лед. Прецедете два пъти в коктейлна чаша и гарнирайте с пламтяща портокалова кора.

Снимка: iStock

Френска целувка

35 мл плодов джин

25 мл малинов ликьор (може да се замени с малинов сироп)

15 мл лимонов сок

Захарен сироп (на вкус)

Просеко

Разклатете всичко без просекото в шейкър. Прецедете в чаша за шампанско и долейте с Просеко или друго пенливо вино. Гарнирайте с малина.

Снимка: iStock

Голи и известни

22,5 ml Mezcal

22,5 мл Аперол

22,5 мл жълт шартрьоз

22,5 мл прясно изцеден сок от лайм

Разклатете всички съставки с лед и прецедете два пъти в охладена коктейлна чаша. Гарнирайте с кора от лайм.

Снимка: iStock

Кафе Аморе

Черно кафе

20 мл коняк

20 мл Амарето

5 мл обикновен сироп (по избор)

Бита сметана

Настърган бадем или индийско орехче за гарниране

Тази рецепта обикновено има много по-големи количества от всяка напитка, но това зависи до голяма степен от размера на чашата за сервиране. Ако не искате да стане прекалено алкохолно, намалете количествата до 20 мл за всяка съставка.

Снимка: Thinkstock/Guliver Photos

Загрейте чашата с гореща вода, преди да добавите съставките. Изсипете кафето в чашата, като оставите достатъчно място за останалите съставки. Добавете коняка, амарето и сиропа, ако използвате, и разбъркайте. Добавете разбита сметана и настърган бадем.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER