За всеки човек е важно да се наспива добре, за да поддържа своето здраве и през целия ден да има достатъчно енергия. Вероятно сте се насочили към покупката на хубави мебели, които ще направят интериора на спалнята стилен и елегантен. Трябва обаче да разполагате и с подходящ матрак, защото чрез него ще си гарантирате пълноценен и релаксиращ сън. Този елемент от интериора на спалнята не се избира толкова лесно, тъй като е изработен по специален начин и в пълнежа му участват най-различни иновативни материали. Важно е преди да поръчате конкретен модел, да се запознаете с най-актуалните и да се съобразите с личните си предпочитания и с начина по който спите.

Кои са най-предпочитаните видове?

Когато купувате нещо толкова важно, пряко свързано с вашия комфорт и здраве, предлагаме да научите повече за неговите характеристики и предимства. В продуктовия асортимент на магазин мебели АРЕНА откривате най различни видове основи за сън. Тук ще ви представим най-популярните и харесвани от хората:

модели с мемори пяна – създават усещане за изключителен уют, тъй като материалът се характеризира с това, че запазва формата на тялото. Получавате една перфектна поддръжка, а е възможно да поръчате и модел с охлаждащ гел за повече комфорт и спокоен сън;

най-популярни са хибридните модели – при тях пълнежът е съставен от различни материали. Комбинирани са висококачествени покет пружини с латекс, мемори пяна или полиуретан. Целта е да се постигне максимален баланс между надеждна опора за тялото, добра вентилация и мекота;

ортопедични – специално разработени за осигуряване на много добра опора за гръбначния стълб и лумбалната област. Те са с усещане за по-висока твърдост, което е и търсеният ефект;

от латекс – материалът е изключително еластичен и устойчив също така хипоалергенен и гарантиращ усещане за комфорт по време на сън. Много подходящ модел за хората, които спят на една страна, защото няма опасност да усетите болка в раменната област.

Щом избирате нов матрак е добре да разгледате еднолицевите и двулицевите модели. Всеки от тях има своите положителни характеристики, макар че двулицевите се считат за луксозни и са с много дълъг гаранционен период. Още по темата в тази публикация.

5 Причини да инвестираме в луксозен матрак

Не бива да се отнасяте пренебрежително към покупката на една толкова важна вещ отговаряща за вашия пълноценен сън. Изборът на качествен и удобен матрак е в основата на това да се чувствате добре сутрин, да сте изпълнени с енергия и да сте добре отпочинали. Ще ви представим и пет причини защо е важно да инвестирате в качествен и внимателно избран артикул:

ще имате един здравословен сън и ще се чувствате бодри и в настроение през целия ден – при направата на луксозните изделия се използват висококачествени материали и съвременни технологии, които гарантират комфорт и добра поддръжка на тялото;

хората с алергии няма да страдат повече от дискомфорт – луксозните матраци са хипоалергенни, много от тях, които отблъскват праха и микробите за един по-добър и успокояващ сън;

правилният матрак ще направи всяка нощ специална – ще се чувствате повече от удобно, благодарение на положителните характеристики на изделието;

луксозните модели са гарантирано дългосрочна инвестиция – артикулът ще ви служи наистина много години, без да промени формата си и без забележки. Обърнете внимание на гаранционния период, който е в пъти по-голям от този на класическите модели;

лесно откривате матрак с подходящата твърдост – известните и реномирани производители представят твърди, меки и средно твърди варианти. Така ще се съобразите с личните си предпочитания при избора.

Ако вашият бюджет го позволява решението да поръчате луксозен матрак е правилно. Погрижете се за своя пълноценен и здравословен сън, което със сигурност ще рефлектира върху вашето ежедневие.

Какво ще ни предложи топ матракът?

В специализираните магазини ще намерите и различни предложения за топ матраци. Тези изделия са търсени от хората защото осигуряват още повече удобства по време на сън и могат да предпазят основата от бързо износване. Топер се ползва, ако вашият матрак е вече остарял, има неравности и не ви осигурява необходимото удобство. С поставянето на топер отгоре, който обикновено е с дебелина между 5 и 15 см, вие подобрявате усещането и тялото се отпуска за една приятна почивка.

Топерът също така може да се поръча, за да предпазите луксозната основа за сън и да удължите нейния живот. Артикулът се изработва от мемори пяна или латекс, които са доказали във времето своите положителни характеристики. Те заемат формата на тялото, дават стабилна опора на гърба и кръста и осигуряват пълноценна почивка. Топер бихте могли да поставите и върху разтегателния диван, защото при него също е възможно да има неравности, посочват тук.

Кога е задължително използването на подматрачна рамка?

Ако си изберете луксозен двулицев модел, е задължително да инвестирате в подматрачна рамка. Както знаете еднолицевите артикули имат вградена рамка, с която се монтират върху леглото. Тъй като двулицевите могат да се завъртят от всичките си страни, те не разполагат с такава и е необходимо да инвестирате в подматрачна рамка. Такава може да намерите в специализираните магазини като мебели АРЕНА. Подматрачната рамка осигурява добро разпределение на тежестта, предпазва матрака от износване и гарантира проветривост за текстила.

Буковите ламели, които изграждат подматрачната рамка, могат да бъдат разместени, така че да променяте твърдостта по време на сън и да регулирате проблемните точки в гърба и кръста. Подматрачните рамки се изработват от висококачествени материали и към тях много лесно ще се монтира повдигащ механизъм. Важно е само да изберете подматрачна рамка съобразена с размера на леглото, за което препоръчваме да се консултирате с експертите.