Когато шрапнели падат в жилищни райони по време на война, те не правят разлика между деца и възрастни. Нито избират да наранят една националност повече от друга - реалност, която отново бе доказана в последните дни в Кувейт, на фона на продължаващата война между САЩ, Израел и Иран.

На вчерашния ден, 4 март, едно 11-годишното момиче на име Елна Абдула Хюсеин Ния почива, след като получава тежки наранявания от паднал шрапнел в жилищен район - докато Иран продължава да извършва атаки в региона.

Момичето, жител на Кувейт, е ранено в столицата Кувейт Сити. След получаване на сигнали за инцидента, екипи на спешната медицинска помощ реагират незабавно и пристигат на мястото на инцидента. Но, твърде късно.

В интервюта за местни медии бащата на Елна благодари на правителството за подкрепата, както и на хората, които се стичат, за да изкажат съболезнованията си на опечаленото семейство и да помогнат в този труден момент.

„Тя спеше“, разказва той с изпълнен с болка глас и едва сдържайки сълзите си. Оказва се, че в съня си Елна е била ранена, вследствие на което губи живота си въпреки опитите лекарите да я спасят.

Снимка: Reuters

Елна, която е родена в Кувейт, е била в стаята си заедно с по-малката си сестра, когато шрапнелът падна върху дома им. „Инцидентът се случи около полунощ. Сестра ѝ получи леки наранявания, а майка им и аз сме добре", разказва още бащата.

„Тя беше благословия, дадена ми от Бог. И Той си я взе…“, добавя той, с прекъсван от емоция глас, пише Khaleej Times.

Бившият председател на парламента на Кувейт, Марзук ал Ганим, също се присъедини към опечаления баща и помоли Бог да дари душата на Елна с милост. „Тази малка душа, угаснала на място, в което е трябвало да бъде в пълна безопасност - в собствения си дом, не носеше никакви тежести на света, а само чистотата и спокойствието на детството,“ каза той.

Елна е погребана в гробището „Сулейбихат“ в Кувейт след вечерната молитва в деня на смъртта си.

Снимка: facebook/uaelabours

