Дънките с ниска талия се завръщат на мода, но в малко по-практичен вариант, отколкото в началото на 2000-те. Що се отнася до цветовете, освен класическото синьо, нюансите на сивото също ще бъдат голям хит.

Пролет 2026 г. ще бъде сезонът, в който дънките ще се открояват. Когато времето не е достатъчно топло за рокли и къси панталони, те се превръщат в идеалната дреха.

Що се отнася до тенденциите при дънките, тази пролет се завръщат модели, които бяха хит преди много години, като се запазват и няколко тенденции от миналата година.

Какви дънки ще носим тази пролет?

С ниска талия

Дънките с изключително ниска талия бяха особено популярни в началото на 2000-те. Сега те си възвръщат популярността, но в малко по-практичен вариант - талията на дънките не завършва много ниско.

Те са идеални за дневни излизания, комбинирани с тениски.

Снимка: Pinterest

В сив цвят

Нюансите, които са популярни, също се променят. Вместо тъмните дънки, които бяха популярни в предишните сезони, тази пролет ще се носят сиви модели.

Те са перфектната неутрална основа, което означава, че можете да ги комбинирате с абсолютно всичко.

Снимка: Pinterest

Широки, но структурирани модели

Широките дънки продължават да доминират, но тази пролет ще бъдат популярни модели с дефинирана кройка и прави крачоли.

Те са също толкова удобни, колкото и много широките модели, но все пак изглеждат по-елегантни и имат повече възможности за комбиниране.

Снимка: Pinterest

С щампи и метални детайли

Ако харесвате по-смели комбинации, то тази пролет смело експериментирайте с дънки с шарки и металически детайли.

Графични шарки, фини флорални мотиви, уникални метални украшения – тези модели могат да акцентират върху облеклото и да подобрят визията му.

Снимка: Pinterest

С висока талия

Дънките с висока талия никога няма да излязат от мода и същото ще важи и за тази пролет. В допълнение към широките, изрязани модели, тази година са популярни и по-тесните такива, така че имате безброй възможности за комбиниране.

Снимка: Pinterest

