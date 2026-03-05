Актрисата Никола Пелц подготви специална изненада за съпруга си Бруклин Бекъм по случай неговия 27-и рожден ден. Тяхната бурна любов продължава да всява смут в семейство Бекъм, но дали пък на рождения ден на Бруклин родителите му няма да направят стъпка към него?

Безкрайна любов и една незабравима изненада

Никола Пелц организира пищна изненада у дома със златни балони, цветя, подаръци и кутия с розови понички с надпис „Happy Birthday, Brooklyn“. Тя дори споделя този мил момент в Инстаграм профила си и по всичко си личи колко щастлив е Бруклин. В кратко видео, Бекъм си намисля желание, а любимата му Никола развълнувано му казва, че го обича. В публикацията си Пелц пише емоционално послание към съпруга си, в което го нарича „най-специалния човек“ и споделя колко щастлива е да бъде негова съпруга. Бруклин също отговоря в коментарите, като я нарича "моето момиче".

Родителите искат да стоплят отношенията си, но Бруклин спазва дистанция

По-рано през деня родителите на Бруклин – Дейвид и Виктория Бекъм също публикуваха поздравления за рождения му ден в социалните мрежи, като споделиха стари снимки от детството на сина си. Футболната легенда Дейвид Бекъм написа: „27 днес. Честит рожден ден“, докато Виктория също публикува снимка от детството му и добави: „Обичаме те много.“ Въпреки това Бруклин Бекъм не е споделил публикациите им или не е отговорил на техните поздравления.

След проваления сватбен танц...

Според медиите, отношенията между Бруклин и родителите му все още са силно влошени. През януари той публично заяви, че не желае да се помирява със семейството си и обвини родителите си, че са се опитвали да саботират връзката му с Пелц. Той също така твърди, че майка му е „провалила“ първия танц на сватбата му през 2022 г., като се е намесила по време на церемонията. Въпреки продължаващото напрежение в семейството му, Бруклин и Никола демонстрират любовта си и не спират да публикуват снимки заедно в социалните мрежи.

