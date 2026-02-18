Общо 22 момичета влизат в "Ергенът", сезон 5, и заминават в екзотична Шри Ланка. Участничките ще се борят за сърцата и любовта на Марин, Стоян и Крис, а всяка от тях получи роза. Това беше техният "билет" за Шри Ланка. Алия от Казахстан е единствената, която получи специална черна роза от водещия Наум Шопов.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Разгледайте всички снимки в Галерията.

МАРИЯ МИХАЙЛОВА

ВЪЗРАСТ: 35 г., от Благоевград

ПРОФЕСИЯ: технически консултант.

КАКВИ МЪЖЕ ХАРЕСВА: не търси мъж на всяка цена, а партньор, с когото да могат да градят общо бъдеще заедно. Харесва мъже с посока и поглед към бъдещето.

ОЩЕ ЗА НЕЯ: Тя идва от Париж, откъдето напуска работа, за да се впусне в приключението на живота си в „Ергенът“. В живота си тя е постигнала много неща, но смята, че е по-важно да има с кого да ги сподели. Вижда себе си като архитект на идеи – знае как да конструира решението на всяка една задача, но няма визия за бъдещето. Затова търси своя визионер. Мария дава заявка, че влиза в „Ергенът“ за Кристиян.

ЕЛЕОНОРА КАБАКЧИЕВА

ВЪЗРАСТ: 35 г., Пловдив

ПРОФЕСИЯ: главен счетоводител, има фондация, която стопанисва няколко приюта за животни

КАКВИ МЪЖЕ ХАРЕСВА: Необвързана е от дълго време. Въпреки че от доста години е без половинка до себе си, е готова отново да отвори сърцето си и да се довери.

ОЩЕ ЗА НЕЯ: Описва се като еманципирана жена, която знае какво иска от живота си, но ѝ е писнало да го живее сама. Извървяла е „стандартния“ път – била е сгодена, стигнало се е дори до сватба, но в последния момент е хванала годеника си в изневяра. Елеонора е посветена и на каузата си да спасява животни от улицата. Дава заявка, че влиза в „Ергенът“ за Кристиян.

ТАТЯНА ИВАНОВА

ВЪЗРАСТ: – 37 г., Пловдив

ПРОФЕСИЯ: предприемач

КАКВИ МЪЖЕ ХАРЕСВА: Разведена е от 5 години и оттогава не е била във връзка. Била е в отношения с американец, който е живял в България. Връзката им обаче ѝ е донесла предимно разочарования.

ОЩЕ ЗА НЕЯ: Има дъщеря на 8 години. Болката, която бившият ѝ партньор ѝ е причинил, ѝ е помогнала да се изгради като силна личност и да се превърне в жената, която е сега. Тя смята, че е готова отново да мине по пътя на брака, и търси зрял партньор, с когото да действат не толкова емоционално, колкото осъзнато. За Татяна е важно мъжът до нея да приема детето ѝ, което е основен приоритет в нейния живот. Татяна дава заявка, че влиза в „Ергенът“ за Кристиян.

АНАСТАСИЯ ХАДЖИЕВА

ВЪЗРАСТ: 28 г., Благоевград, живее в Лондон

ПРОФЕСИЯ: административен асистент

КАКВИ МЪЖЕ ХАРЕСВА: Харесва мъже, които са силни и джентълмени. Предпочита традиционните ценности във взаимоотношенията. За Анастасия е от първостепенна важност мъжът да обгрижва жената до себе си.

ОЩЕ ЗА НЕЯ: Завършила е бизнес мениджмънт и маркетинг. Взела е решение да се прибере окончателно в България, защото иска да създаде семейство. Анастасия дава заявка, че влиза в „Ергенът“ за Кристиян.

ДОНИКА СТОЙКОВА

ВЪЗРАСТ: 29 г., Елена

ПРОФЕСИЯ: психолог. Работи в агенция за международно осиновяване.

КАКВИ МЪЖЕ ХАРЕСВА: Иска да изгради истинска приказка с мъжа до себе си. За Доника е от изключителна важност възпитанието на половинката ѝ и отношенията му към близките и семейството му.

ОЩЕ ЗА НЕЯ: Вярва в знаците на съдбата и има концепция за идеалното семейство. В свободното си време пише стихове. Доника дава заявка, че влиза в „Ергенът“ за Кристиян и Стоян.

ПЛАМЕНА БЛАГОЕВА

ВЪЗРАСТ: 26 г., Плевен

ПРОФЕСИЯ: собственик на салон за красота

КАКВИ МЪЖЕ ХАРЕСВА: Мъжът до нея трябва да се отличава с по-широко мислене и да държи на думата си. На мнение е, че жената е опората на мъжа, а не обратното.

ОЩЕ ЗА НЕЯ: През 2018 г. претърпява катастрофа, вследствие на която получава тежка черепно-мозъчна травма. Следват няколко последователни операции, като липсваща част от черепа ѝ е заменена с пластина. Тежкият инцидент изцяло променя живота на Пламена и я кара да подреди приоритетите си по изцяло нов начин. Определя се като „Iron Woman“ – не само заради титаниевия имплант, но и заради характера си. Винаги се доверява на интуицията си и е сигурна, че ще открие любовта в „Ергенът“. Пламена дава заявка, че влиза в „Ергенът“ за Стоян.

МАНУЕЛА УШЕВА

ВЪЗРАСТ: 24 г., Бургас

ПРОФЕСИЯ: социален работник, работи с деца със Синдром на Даун

КАКВИ МЪЖЕ ХАРЕСВА: За Мануела е изключително важно партньорът ѝ да има добри взаимоотношения с родителите си и да получава тяхната подкрепа. За нея чисто визуалното привличане е страшно повърхностно и елементарно, тъй като то се променя с времето. Търси в мъжа до себе си стабилност и дълбочина.

ОЩЕ ЗА НЕЯ: Професията е най-големият ѝ пътеводител, урок и извор на любов в живота. Често чува за себе си, че има нестандартно излъчване, но го приема като комплимент. Мануела дава заявка, че влиза в „Ергенът“ за Стоян.

ИЛИЯНА ДРАГАНОВА

ВЪЗРАСТ: 24 г., Плевен

ПРОФЕСИЯ: дигитален маркетинг

КАКВИ МЪЖЕ ХАРЕСВА: Човекът до нея не трябва да се опитват да се променят или да влизат в прекалено зависеща един от друг връзка. Винаги се доверява на първото си впечатление.

ОЩЕ ЗА НЕЯ: Завършила е медицинска козметика, но в момента се занимава с дигитален маркетинг. Досега е имала само една връзка, която е приключила преди две години. Илияна се описва като интересна, забавна, комуникативна и лоялна личност. Хората около нея обаче смятат, че характерът ѝ е „леко сложен“. Определя се като зает и свободолюбив човек, с отворен мироглед. Илияна дава заявка, че влиза в „Ергенът“ за Стоян и Марин.

АНАБЕЛА ГЕРАСКОВА

ВЪЗРАСТ: 31 г., Хасково

ПРОФЕСИЯ: миглостилист

КАКВИ МЪЖЕ ХАРЕСВА: Вярва, че истинската любов се разпознава по усещането за спокойствие, сигурност и споделен път, който двама души избират съзнателно и извървяват заедно – с доверие, постоянство и взаимна подкрепа.

ОЩЕ ЗА НЕЯ: От седем години живее и работи в Мейдстоун, Англия. Работи на три места и обожава разходките в планината. За нея любовта не е моментно увлечение, а дълбока връзка, изградена във времето и устойчива на житейските предизвикателства. Анабела дава заявка, че влиза в „Ергенът“ за Кристиян, Стоян и Марин.

ЦВЕТЕЛИНА ВЕЛЕВА

ВЪЗРАСТ: 24 г., София

ПРОФЕСИЯ: финансов брокер

КАКВИ МЪЖЕ ХАРЕСВА: Цветелина има син на четири години и бъдещият ѝ мъж задължително трябва да го приема като свое дете. Не иска до себе си някой „лигльо“ или т.нар. „мамини синчета“. Търси истински партньор, с когото да се вдъхновяват и мотивират заедно.

ОЩЕ ЗА НЕЯ: Има екип, наброяващ 250 човека. Мечтае да стане богата, но държи да изкарва парите си сама. Доходът, който получава в момента, я удовлетворява, но иска да надгражда и да се превърне в най-добрата версия на себе си. Определя се като доминантна в бизнеса, но не и вкъщи, където копнее да покаже женствената си страна. Цветелина Велева дава заявка, че влиза в „Ергенът“ за Кристиян, Стоян и Марин.

МИХАЕЛА ВАСИЛЕВА

ВЪЗРАСТ: 23 г., София

ПРОФЕСИЯ: дизайнер

КАКВИ МЪЖЕ ХАРЕСВА: За Михаела е важно да бъде и най-добър приятел с човека до себе си. Не е ревнива, освен ако половинката ѝ не ѝ даде повод.

ОЩЕ ЗА НЕЯ: До този момент всеки път си е казвала, че няма абсолютно никакъв шанс да участва в риалити формат като „Ергенът“, докато тази година не вижда кой е един от участниците – Марин. Двамата се запознават през лятото на морето, а това, което Михаела първо забелязва в него по време на кратката им среща, е външният му вид. Впечатленията ѝ обаче са се засилили, когато вижда визитката му за „Ергенът“ по телевизията. Тя смята, че Марин е емоционално интелигентен и според нея форматът ще ги предразположи да се опознаят по-добре. Михаела дава заявка, че влиза в „Ергенът“ за Марин.

АНГЕЛИНА СЕРГИЕНКО

ВЪЗРАСТ: 24 г., Москва

ПРОФЕСИЯ: танцьорка

КАКВИ МЪЖЕ ХАРЕСВА: Търси мъж, който сам е изградил живота си и знае цената на тишината, доверието и малките неща. Не иска милионер, но не може да бъде с човек без амбиции. Половинката ѝ трябва да я гледа не като трофей, а като „съучастник“ в нещо истинско.

ОЩЕ ЗА НЕЯ: Следвала е в Москва, но е прекъснала обучението си, защото не иска да живее там. Смята, че това, което я отличава от останалите жени, е, че не проявява женска злоба и ревност. Ангелина дава заявка, че влиза в „Ергенът“ за Стоян и Марин.

РУМЯНА ЛАЗАРОВА

ВЪЗРАСТ: 25 г., София

ПРОФЕСИЯ: риск специалист в международна компания в сферата на финансите

КАКВИ МЪЖЕ ХАРЕСВА: Мъжът до нея задължително трябва да е осъзнат, да знае какво иска и да гледа не само външното, но и вътрешното. Въпреки крехката си възраст, смята, че е готова за сериозна връзка.

ОЩЕ ЗА НЕЯ: Румяна смята, че кратките авантюри, които не прерастват в нещо смислено, са изтощаващи. Взаимоотношенията ѝ досега винаги са били дългосрочни и се надява в „Ергенът“ да срещне любовта на живота си. Доверява се на интуицията си, която смята, че ще я отведе при правилния човек. Междувременно се снима и в музикални клипове. Румяна дава заявка, че влиза в „Ергенът“ за Кристиян и Марин.

НУРДЖАН ЗЕЛЕНОВА

ВЪЗРАСТ: 30 г., Смолян

ПРОФЕСИЯ: историк

КАКВИ МЪЖЕ ХАРЕСВА: Иска до себе си класически мъж, на когото да може да има пълно доверие. За нея е от първостепенна важност енергията на половинката ѝ.

ОЩЕ ЗА НЕЯ: Смята, че е жена, която безспорно умее да привлича вниманието върху себе си. Гордее се с факта, че няма пластични корекции по себе си: „Силиконът е за грозните, останалите просто се усмихваме“. Нурджан дава заявка, че влиза в „Ергенът“ за Кристиян, Стоян и Марин.

ЦВЕТЕЛИНА НЕНОВА

ВЪЗРАСТ: 22 г., Троян

ПРОФЕСИЯ: пилатес инструктор

КАКВИ МЪЖЕ ХАРЕСВА: Не смята, че възрастовата разлика между двама души би могла да бъде пречка, когато чувствата са истински.

ОЩЕ ЗА НЕЯ: Студентка по клетъчна биология и вирусология. В бъдеще иска да се занимава с клетъчни проучвания и да има собствено пилатес студио. Записва се за участие в „Ергенът“, за да намери любовта, и вярва, че може да я срещне в риалити формат. Цветелина Ненова дава заявка, че влиза в „Ергенът“ за Кристиян, Стоян и Марин.

БЕЛОСЛАВА ГОЙЧЕВА

ВЪЗРАСТ: 27 г., Плевен

ПРОФЕСИЯ: фармацевт

КАКВИ МЪЖЕ ХАРЕСВА: Вярва, че истинските неща се случват, когато спреш да ги търсиш на всяка цена. За Белослава е важно връзката да се гради на взаимно уважение и доверие.

ОЩЕ ЗА НЕЯ: Работи в аптека. По-малката ѝ сестра я записва за участие в „Ергенът“ без нейното знание. Белослава смята, че води добър стандарт на живот. Влиза в „Ергенът“ без предварителни очаквания и предубеждения – с напълно отворено сърце и готовност да срещне любовта на живота си. Белослава дава заявка, че влиза в „Ергенът“ за Кристиян, Стоян и Марин.

ВЕРОНИКА ТОДОРОВА

ВЪЗРАСТ: 30 г., София

ПРОФЕСИЯ: куклена актриса

КАКВИ МЪЖЕ ХАРЕСВА: При спор с половинката си предпочита да отстъпи.

ОЩЕ ЗА НЕЯ: Определя се като изключително жизнерадостна и усмихната. Има домашен любимец – котка. Винаги носи със себе си ангелски кристал, който пази аурата ѝ. Вероника дава заявка, че влиза в „Ергенът“ за Кристиян и Стоян.

СИМОНА ПАНТОВА

ВЪЗРАСТ: 25 г., Стара Загора

ПРОФЕСИЯ: журналист

КАКВИ МЪЖЕ ХАРЕСВА: Иска мъжът до нея да е мъж в истинския смисъл на думата – уверен, осъзнат и способен да поеме водеща роля във връзката. Не крие, че харесва високи мъже.

ОЩЕ ЗА НЕЯ: В момента от изключителна важност за Симона е личностното ѝ развитие. Затова търси човек до себе си, с когото да си помагат по този път. Симона дава заявка, че влиза в „Ергенът“ за Кристиян и Марин.

БЕТИНА ЛИДАНСКА

ВЪЗРАСТ: 30 г., Монтана

ПРОФЕСИЯ: мениджър

КАКВИ МЪЖЕ ХАРЕСВА: Смята, че стига да намери правилния човек за себе си, е готова да изгради стабилна връзка, основана на доверие, споделени ценности и взаимна подкрепа.

ОЩЕ ЗА НЕЯ: Занимава се с данъчни и финансови услуги. Чувства се напълно готова да направи следващата крачка и да създаде семейство. Бетина дава заявка, че влиза в „Ергенът“ за Кристиян, Стоян и Марин.

ЕЛЕНА ПЕТРОВА

ВЪЗРАСТ: 26 г., Видин

ПРОФЕСИЯ: дентален асистент

КАКВИ МЪЖЕ ХАРЕСВА: Мечтае да изживее „детската любов“ – онази нежна, чиста и лека връзка, която все още търси. За нея е важно партньорът ѝ да обръща внимание на малките неща и да може да разговарят открито за всичко.

ОЩЕ ЗА НЕЯ: Елена влиза в Ергенът с ясното намерение да се бори за сърцето на Марин.

АЛИЯ

ВЪЗРАСТ: 32 г., Казахстан

ПРОФЕСИЯ: художничка

КАКВИ МЪЖЕ ХАРЕСВА: Фундаментално за Алия е с мъжа до себе си да имат еднакви ценности, той да е интелигентен и да е с добро сърце като нейното.

ОЩЕ ЗА НЕЯ: Идва в България преди почти 10 години, за да завърши висшето си образование, но остава тук заради любовта. Тя обаче я разочарова и сега Алия отново е с отворено сърце, което иска да сподели с правилния човек. Вярва, че може да срещне любовта навсякъде, включително и в „Ергенът“, стига да има химия. Алия се присъединява със специална черна роза от водещия – Наум. Дава заявка, че влиза в „Ергенът“ за Кристиян, Стоян и Марин.

Най-любопитното следете в рубриката "Ергенът - сезон 2026".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER