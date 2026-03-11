Мики Рурк, някогашният секссимвол на Холивуд, официално загуби битката за дома си в Лос Анджелис. След месеци на отчаяни опити да забави неизбежното, 73-годишният актьор е принуден да напусне наетата от него къща.

Съдебни документи, с които разполага Page Six потвърждават, че имотът вече е обратно в ръцете на собственика му - Ерик Т. Голди. Решението на съда е взето служебно, тъй като звездата от „Кечистът“ вероятно изобщо не се явява на изслушванията и не отговаря на жалбите.

60 хиляди долара дългове и камион за преместване

Проблемите на Мики Рурк стават явни в публичното пространство още през декември 2025 г. Тогава той получава ултиматум - или плаща натрупаните 59 100 долара наем в рамките на три дни, или си събира багажа. В края на януари съседите виждат камион на фирма за преместване на багаж пред входа му, докато актьорът изнася личните си вещи. Въпреки финансовия колапс, той не се отказва от лукса и отсяда в луксозен хотел в Западен Холивуд, където най-евтината нощувка е 550 долара.

Снимка: Getty Images

„Твърде горделив съм, за да прося!“, казва той. 

Докато феновете се опитват да му помогнат чрез кампания за набиране на средства в интернет, Рурк реагира остро и с типичния си пиперлив език. В емоционално видео в Instagram, гушкайки едно от любимите си кучета, той категорично отказва всякаква помощ.

„Предпочитам да си пъхна пистолет в устата и да дръпна спусъка, отколкото да моля за милостиня. Имам твърде много гордост. Моят живот е прост и никога не бих търсил пари по този начин“, заявява разгневеният актьор.

Богат, но вечно без пари

Мениджърът му споделя, че предложения за работа не липсват, но Мики Рурк е инат – той отказва да влезе в кадър за по-малко от 200 000 долара на ден. Близки до него го описват като „богат бедняк“. През целия си живот той се държи като истинска рок звезда – печели огромни суми от филми и риалити формати, но ги харчи толкова бързо за алкохол и бохемски живот, че се озовава на нулата точно когато започне да печели сериозно.

