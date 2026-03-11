Попфолк звездата Тони Стораро гостува в предаването „Преди обед“ в ефира на bTV и говори откровено за кариерата си, предстоящия концерт и най-важната опора в живота си – семейството.

Големият концерт през ноември предизвика слухове за скъпи ВИП маси, но певецът ги опроверга, уточнявайки, че цената е за голяма компания и включва консумация: „Тази цена на тази маса въобще не е вярна. Нашите маси са за много по-малко пари.“

Той добави, че целта е повече хора да имат достъп до концерта и да се забавляват: „Българският народ има нужда от такива концерти да се забавлява. Не само да гледаме негативните неща, които се случват в България.“

За Стораро това е и лично постижение. Концертът в най-голямата зала у нас е мечта на всеки изпълнител, а пълната зала е доказателство за добре извървян път:

„Като напълниш тая зала, си казваш: „Господи, благодаря ти, че съм извървял един добър път““, както се изрази изпълнителят на „Една звезда“.

В началото на кариерата си певецът е крил, че е женен и има дете, защото продуцентът му съветвал, че това може да намали популярността му.

„4-5 години… крих, че съм женен“, потвърди той пред водещите на предаването.

Трудната страна на професията също не е липсвала – изнервени клиенти, дълги нощи, нужда от търпение и разбиране. Най-тежкият момент обаче бил, когато загубил гласа си през 2011 г. Операцията и съветите на лекарите му помогнали да оцени втория шанс: „Аз съм Тони Стораро благодарение на моя глас. Когато гласът не е във форма и го нямам, аз ставам Тони от Шумен, който е дошъл да работи в София.“

В личен план гордостта му са синовете Фики Стораро и Емрах Стораро, които също се занимават с музика. Певецът споделя, че е било трудно за тях да излязат от неговата сянка, но сега радостта е голяма, че имат собствен стил и публика: „Всеки един баща би се гордял с такива синове.“

Цялото интервю - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER