2026 година ще бъде специална за редица от най-популярните лица на световното кино и телевизия. Много от любимите ни известни личности навършват 50!

Вижте кои са звездите, които ще отпразнуват своя юбилей, кога са родени и с какво оставиха своя отпечатък в съвременния шоубизнес както у нас, така и на световно ниво.

Известните личности, които празнуват 50-ти рожден ден през 2026 г.

Канадско-американският актьор е роден на 23 октомври. Рейнолдс е и предприемач, и филмов продуцент, известен с харизматичната си игра и характерния си хумор.

Той започва актьорската си кариера още в ранна възраст, но световна слава му носи ролята на Уейд Уилсън/Дедпул - антигерой с остър език и саркастичен стил, в едноименната супергеройска поредица.

Людмила Дяковска - Люси е родена в Плевен на 2 април. Още от младини е свързана с музиката - майка ѝ е пианистка, а баща ѝ оперен певец. Тя става известна на световната сцена като една от основателките на германската поп група "No Angels" - една от най-успешните момичешки формации в Европа, създадена чрез шоуто Popstars през 2000 г.

Люси Дяковска продължава да поддържа успешна солова и групова кариера като певица и телевизионна личност, работи по собствени проекти, мюзикъли и записи, както и като продуцент.

Снимка: https://www.instagram.com

Неговата кариера обхваща театър, филми и телевизия. Роден в Лондон на 19 юли 1976 г., той става световноизвестен с ролята си на Шерлок Холмс в адаптацията на Шерлок по BBC, която му носи критично признание и редица награди.

Къмбърбач също така е номиниран за "Оскар" и има множество отличия, включително BAFTA и Emmy. Той участва в големи филмови продукции като "Доктор Стрейндж" и "The Imitation Game".

Американската актриса, модел и автор, станала основна фигура в киното през 90-те години със своята роля като Шер Хоровиц в култовата тийн комедия "Clueless" е родена на 4 октомври.

Тя прави своя дебют в киното още през ранното си детство и бързо се превръща в едно от най-разпознаваемите млади лица на Холивуд. Освен актьорската си работа, Силвърстоун се ангажира и с различни обществени и екологични каузи, като често говори за здравословен начин на живот.

Снимка: Getty Images

Тони Стораро празнува рождения си ден на 2 август. Той е един от най-популярните поп-фолк изпълнители в България, известен с дълбокия си и емоционален глас и богат репертоар от хитове, които съчетават балкански музикални влияния.

През годините той издава над десет студийни албума и множество хитови сингли, работи както в България, така и с артисти от региона, доказвайки своята позиция като ключова фигура на родната музикална сцена.

Лора Джийн "Рийз" Уидърспун е американска актриса, продуцент и предприемач, носителка на множество престижни награди, включително "Оскар", "Еми" и "Златен глобус".

Всички я познават от хитови ѝ роли във филми като "Legally Blonde" и "Walk the Line", за която печели "Оскар" за най-добра актриса.

Освен актьорската си работа, Уидърспун е основател на продуцентската компания Hello Sunshine, която създава проекти, фокусирани върху женски истории.

Ирландският актьор и продуцент отбелязва рождения си ден на 25 май. Той е известен с впечатляващата си гама от роли в киното и телевизиятя. Роден е в Дъглас, предградие в центъра на град Корк започва актьорската си кариера на сцената, преди да се превърне в едно от най-разпознаваемите лица на съвременното кино.

Сред най-известните му роли е тази на Томи Шелби в популярния сериал "Peaky Blinders", както и участието му във филми като "28 Days Later", "Batman Begins", "Dunkirk" и "Oppenheimer", за който спечели престижни награди и критично признание.

Снимка: Getty Images

Всички снимки разгледайте в Галерията по-горе.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER