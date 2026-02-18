Хайди Клум изуми феновете си с подробности за дръзкия моден избор, който направи за церемонията на наградите "Грами" 2026 - прозрачна рокля, която успя да събере погледите на всички. 

Супермоделът се появи на червения килим в изумителна кожена рокля, създадена специално за нея от известен немски дизайнер, а след това последваха многобройни коментари.„Направена е от твърд материал и е много трудно да свикнеш с нея“, обяснява Клум, уточнявайки, че роклята е от „кожа, която е втвърдена чрез лакиране и пръскане.“

Рокля, която чака цяла година, за да бъде показана на света 

Клум определя роклята като "броня", без цепка, което означава, че няма никаква гъвкавост. За това тя е успяла да прави само много малки стъпки, което е и причината в интернет да се разпространяват забавни мемета с нея, правеща „мини стъпки“ по червения килим. Хайди Клум разкрива още, че е искала да носи тази рокля още на наградите "Грами" 2025 г., но в последния момент е избрала друг тоалет, така че роклята е чакала цяла една година, преди да бъде показана на света. Моделката била убедена, че този дизайн най-добре отговаря на духа на церемонията, където хората обикновено изразяват себе си чрез модата без да правят компромис със стила си. 

"Чаках цяла година, за да облека тази рокля и не съжалявам!", категорично заявява супермоделът.

В търсене на необичайното - светът на модата е непредсказуем

Красавицата нарича творението на немския дизайнер  „скулптурна рокля“ и заявява, че оценява силната артистична страна на дизайна. Тя държи да покаже на публиката, че в модния свят има място за необичайното и че то може да вълнува дори повече. 

"Възхищавам се на това творение!", казва Клум, която се чувства привилегирована, че има достъп до подобни дизайни и иска да ги представи на широката публика. „Хората трябва да видят, че съществуват и други материи, различни от стандартните тъкани, с които обикновено работим.“

Имам модно предаване. Затова чувствам като свой дълг да показвам творческия потенциал в изработката на облекла“, споделя още Хайди Клум.

