След горещото представяне на Крис, идва ред на Стоян. Ергенът, който сме свикнали да виждаме като толкова самоуверен, този път показва една друга страна от себе си – много по-разколебана, поетична и емоционална.

Пловдивският Ромео решава да съчетае бийтбокс с импровизирани стихове. „Аз съм. Сам съм. Душата мълчи…“ Така започват откровенията на Стоян, които се възприемат с усмивка от едни и с разбиране от други.

Снимка: Филип Станчев





Една от малкото участнички, която успява да оцени ергена е Вероника – което е разбираемо, предвид, че тя е куклена актриса. „Имам слабост към бийтбоксъри и Стоян ми влияе на нагона“, откровено казва тя.

Стоян, въпреки всичко, е сигурен в своето послание. „Ако и един ред от това, което казвам, ги накара да се замислят, да почувстват и преоткрият себе си в него, за мен това ще е достътчно“, категоричен е той.

Снимка: Филип Станчев

Макар привидно посланието на Стоян да е насочено към всички дами, стоящи пред него, все пак той признава, че докато рецитира, мислите му са насочени конкретно към една от тях.

Коя е дамата, завладяла сърцето на Стоян и отвърна ли тя на романтичния апел – вижте във видеото:

