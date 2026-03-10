Париж, висша мода и малко телевизионна магия – тази комбинация е в основата на един от най-популярните сериали на Netflix – „Емили в Париж“. В последните сезони на продукцията към този моден спектакъл се присъединява и българско присъствие: модната къща On Aura Tout Vu, водена от дизайнерите Ясен Самуилов и Ливия Стоянова.

Българска следа в парижкия шик

On Aura Tout Vu е парижка къща за висша мода, създадена от двамата български дизайнери, които от години са част от елита на сцената на висшата мода във френската столица. Брандът се отличава със смели, авангардни решения, силен блясък и характерна драматичност, които превръщат всяка визия в истинско сценично изживяване.

Именно тази разпознаваема естетика намира място и в популярния сериал на Netflix. В един от сезоните героинята Минди Чен, изиграна от актрисата Ашли Парк, се появява в впечатляващ тоалет на модната къща. Дизайнът е част от колекцията „Superheroes“ – линия, която съчетава театралност, модерна елегантност и силно сценично присъствие.

Мода, създадена за сцена

„Емили в Париж“ е сериал, който от самото начало поставя модата в центъра на сюжета. Цветни, смели и често екстравагантни визии изграждат стила на героите – нещо, което идеално съвпада с почерка на On Aura Tout Vu.

Колекциите на Самуилов и Стоянова често са вдъхновени от идеята за спектакъл и игра с блясъка. Те използват кристали, нестандартни материали и драматични силуети, които превръщат дрехата в почти сценичен костюм – тип визия, която пасва на света на сериала.

От Парижките подиуми до световните звезди

През годините техните творения са носени от някои от най-големите имена в музиката и киното.

Сред клиентите на дизайнерското дуо са Лейди Гага, Мадона, Бионсе, Наоми Кембъл и Глен Клоуз – звезди, добре познати със своите силни модни изявления.

Затова не е изненада, че и телевизионна продукция като „Емили в Париж“, известна със своята смела и визуално запомняща се мода, се обръща към тях.

Кои са Ясен Самуилов и Ливия Стоянова?

Историята на Ясен Самуилов и Ливия Стоянова започва още през 90-те години, когато двамата се срещат по време на обучението си във Франция. Постепенно създават марката On Aura Tout Vu и успяват да се наложат в силно конкурентния свят на висшата мода.

От десетилетия двамата работят и живеят в Париж. И двамата са родени в България и започват художественото си образование в София, преди да продължат кариерата си във Франция.

Ливия Стоянова е родена през 1967 г. и завършва Националното художествено училище в София, а по-късно и École des Beaux-Arts в Париж със специалност графичен дизайн. В началото на кариерата си тя работи в сферата на съвременното изкуство и сътрудничи на различни галерии във Франция, преди да се присъедини към проекта On Aura Tout Vu в края на 90-те години.

Ясен Самуилов е роден през 1972 г. Той завършва Националното училище за приложни изкуства в София със специалност текстилен дизайн, а по-късно продължава обучението си в École des Beaux-Arts във Версай. В началото на професионалния си път работи като консултант по модни тенденции и създава аксесоари за различни луксозни модни марки.

