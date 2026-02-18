Развръзката по време на официалния бал в София, донесе яснота кои 22 дами ще прекрачат имението на "Ергенът" в Шри Ланка.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

В началото на вечерта дамите първи получиха възможност да засвидетелстват своите първи впечатления със специални червени сърца. Докато при някои момичета изборът се припокри с първоначалната заявка за кого от тримата най-желани мъже на България – Кристиян, Стоян или Марин, се впускат в „Ергенът“, при други емоциите от срещата на живо с тях се оказаха по-силни от предварителните намерения и доведоха до колебания, неочаквани симпатии и промени в решението.

Този, който получи най-много гласове и бе определен за най-харесвания ерген в момента, бе Марин. С общо 11 подарени женски сърца той първи получи възможност да предложи своята златна и сребърна роза за най-силни първи впечатления. Най-младият ерген избра да поднесе златна роза на дизайнерката Михаела, а сребърна – на риск специалистката Румяна.

Снимка: Филип Станчев

Следващ в „класацията“ – с общо 9 подарени червени сърца – бе Кристиян, който отся като своя фаворитка Елеонора, а сребърната си роза подари на Анастасия.

С 5 подарени сърца, на Стоян не му се наложи да посочи пред всички кои са неговите две фаворитки, но трябваше да предложи две рози по-малко от другите двама ергени на последвалата Церемония на червената роза, в която всяко подарено цвете се превърна в символична покана за Шри Ланка.

Снимка: Филип Станчев

По време на „бала на любовта и съдбата“ ергените и дамите получиха възможност да се опознаят по-отблизо в поредица от индивидуални разговори, които очертаха първите симпатии, съмнения и колебания. Стоян избра да наруши неписания и сформиращ се „бро код“ и покани на разговор две от фаворитките на своите „съперници“ – Анастасия и Михаела, с което внесе първата доза напрежение между тримата ергени. За разлика от него, Марин избра да спази мъжката договорка и демонстративно отказа да се усамоти с Елеонора – фаворитка на Кристиян, въпреки явния интерес и взаимното привличане помежду им.

Снимка: Филип Станчев

В хода на вечерта и първоначалните намерения на някои от дамите започнаха да се разклащат. Симона, която първоначално бе дала заявка, че влиза в „Ергенът“ за Кристиян и Марин, преосмисли избора си и откри все повече допирни точки със Стоян, което даде заявка за още предстоящи неочаквани обрати.

Кулминацията на вечерта настъпи с първата за сезона Церемония на червената роза, в която всяка дама трябваше да последва вътрешния си компас и да приеме или откаже предложеното ѝ цвете. В условията на ограничен брой рози и ясно очертана конкуренция между ергените, напрежението бързо се покачи, тъй като не всички дами получиха шанс да продължат в романтичното приключение…

Три от дамите – Валери, Теодора и Яница – останаха с празни ръце и се наложи да се сбогуват с мечтата да открият любовта в Шри Ланка.

22 дами получиха окончателна зелена светлина да отпътуват към екзотичния остров, но впоследствие стана ясно, че Елен-Мишел няма възможност да се включи във формата поради сериозни лични причини. Часове преди полета пък продукцията получи категорични доказателства, че Тифани е нарушила основни правила за участие в „Ергенът“.

Снимка: Филип Станчев

В Шри Ланка водещият Наум Шопов изненада дамите с появата на очарователната Алия, която влезе в „Ергенът“ с черна роза лично от него. Художничка по професия, тя влезе в имението на любовта с ясна заявка, че ще търси мъж със сходни ценности, интелигентност и добро сърце.

„Ергенът“ продължава със следващ епизод в четвъртък вечер от 20:00 ч. по bTV, в който Кристиян, Стоян и Марин предстои да се впуснат в първо физическо съревнование. Победителят от битката ще си гарантира най-лъскавите срещи тази седмица и привилегията винаги пръв да има право на избор. За нетърпеливите, епизодът вече е качен онлайн на VOYO 24 часа преди ефир.

Най-любопитното следете в рубриката "Ергенът - сезон 2026".

Снимка: Филип Станчев

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER