Астролозите предупреждават за 13 март 2026 г., ден, който те описват като рядка „буря" на космически хаос. Печално известният петък 13-ти съвпада с ретрограден Меркурий в чувствителния знак Риби и подобно небесно подравняване не се е случвало от 45 години, от 1981 г.

Меркурий, планетата на комуникацията и технологиите, носи объркване и недоразумения в ретроградния си ход, докато позицията му в Риби повишава емоционалната чувствителност, тревожността и може да извади на повърхността нерешени проблеми от миналото.

За да усложни нещата, в същия ден Марс, планетата на действието, се свързва със съдбовния Северен Лунен възел. Също така в Риби е суровият Сатурн, планетата на кармата, което създава усещане за претоварване и заплашва с непредсказуеми конфликти. Затова астролозите съветват всички да избягват подписването на важни договори, купуването на скъпа техника и вземането на импулсивни решения на този ден. Тяхното послание е да отложат всичко, което може да бъде отложено.

Докато всички ще усетят тежестта на това космическо стечение на обстоятелствата, астролозите посочват, че четири зодиакални знака ще се окажат в самия епицентър на бурята.

Управляващите планети и астрологичните домове на тези знаци ще бъдат пряко засегнати от редки и интензивни транзити, което ще ги изправи пред няколко предизвикателства.

Риби в центъра на хаоса

Като домакини на ретрограден Меркурий, Марс в съвпад със Северния възел и Сатурн, Рибите ще се окажат в центъра на хаоса. За тях този ден ще бъде белязан от интензивна емоционална нестабилност и гъста „умствена мъгла“.

Ще им е трудно да различат интуицията от тревожността, а вътрешният им глас ще бъде силен, но объркващ. Тъй като ще преживяват всеки външен стимул с изключителна интензивност, те може да се чувстват претоварени и да се затварят в себе си.

Най-важният съвет за Рибите е да не вземат никакви важни житейски решения, да не подписват договори или да дават обещания на 13 март. Те трябва да се съсредоточат върху дейности, които ги приземяват, като медитация или прекарване на време сред природата, за да им помогнат да преминат през този бурен ден.

Комуникационен шум за Близнаци

Близнаците се управляват от Меркурий, така че те винаги са чувствителни към неговите ретроградни цикли, но този петък, 13-ти, ще усили това влияние до максимум. Светът им на комуникация, информация и социални връзки ще бъде напълно преплетен. Те могат да очакват внезапни промени в плановете, неочаквани новини, свързани с кариерата или приятелите им, и общо усещане, че нищо не върви така, както са си представяли.

Комуникацията ще бъде особено трудна, което лесно може да доведе до големи недоразумения в бизнес средата, но и с близките. Препоръчва се да отложат важните разговори за след 20 март и да бъдат изключително търпеливи, както с думите, така и с технологиите.

Девите се борят със загубата на контрол

Като противоположен знак на Риби, Девата ще усети директния натиск на енергиите от другата страна на Зодиака. Вродената им нужда от ред, анализ и прецизност ще бъде в пълен конфликт с хаотичната и ирационална енергия, която ще преобладава.

Този ден може да им донесе неприятно чувство за загуба на контрол, а също така биха могли да се сблъскат с необяснима умора или стрес, свързан с финанси. Астролозите ги съветват просто да се откажат и да „не правят нищо“ на този ден. Опитът да анализират ситуации, които са извън техния контрол, само ще задълбочи чувството им на неудовлетвореност. Най-добре е да се посветят на грижа за себе си и почивка.

