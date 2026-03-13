Петък 13-и мнозина смятат за дата, на която трябва да бъдат с повишено внимание. Макар съвременният свят да е задвижван от различни технологии и нови убеждения, суеверията за „фаталния петък“ продължават да живеят в съзнанието на хората.

Откъде идва страхът от тази комбинация и какви са забраните, които народната памет е съхранила?

„Тежкият“ петък

В традиционния български фолклор петъкът винаги е бил приеман за „тежък“ ден. Когато той съвпадне с числото 13, вярванията, натоварени с негативизъм и страх, често засилват интензитета си

Забрана за ново начало: Не започвайте нова работа, ремонт или голям личен проект. Вярва се, че всичко, поставено като начало днес, е обречено на провал.

Не започвайте нова работа, ремонт или голям личен проект. Вярва се, че всичко, поставено като начало днес, е обречено на провал. Пътуването е табу: В миналото са избягвали дългите пътувания на този ден, вярвайки, че рискът от инциденти и препятствия е много по-голям.

В миналото са избягвали дългите пътувания на този ден, вярвайки, че рискът от инциденти и препятствия е много по-голям. Пазете парите си: Не давайте пари назаем. Смята се, че така „подарявате“ собствения си късмет на друг, а сумата едва ли ще се върне при вас.

Не давайте пари назаем. Смята се, че така „подарявате“ собствения си късмет на друг, а сумата едва ли ще се върне при вас. Грижа за тялото: Избягвайте да режете ноктите или косата си. Тъй като петък се свързва с почит към мъртвите, се вярва, че подобни действия могат да привлекат болести.

От чаршафи до черни котки

Западният свят също има своите стриктни правила за този ден. Ето някои от най-интересните забрани:

Едно от най-старите суеверия гласи, че никога не трябва да сядат 13 души на една маса. Вярва се, че първият, който стане, ще бъде застигнат от нещастие до края на годината.

Сключването на договори или брачни съюзи днес се счита за лоша инвестиция в бъдещето.

Във Великобритания вярват, че ако смените спалното си бельо точно днес, ще бъдете преследвани от лоши сънища.

Историците и изследователите посочват няколко основни източника на този страх. Библейският корен ни напомня за Тайната вечеря с 13 гости, след която Исус е разпънат именно в петък. Скандинавската митология разказва за бога на хаоса Локи, който се появил като неканен 13-и гост на вечеря във Валхала, носейки смърт със себе си, пише Britannica.

Не можем да пропуснем и Ордена на Тамплиерите – на петък, 13 октомври 1307 г., започват масовите арести и мъчения на рицарите, което оставя кървав отпечатък в историята.

Суеверията по света далеч не са универсални. Докато за мнозина днешният ден е повод за тревога, в Испания и Гърция фаталната комбинация всъщност е вторник 13-и, заради връзката на деня с бога на войната Марс. В Италия пък истински страх буди петък 17-и, тъй като анаграмата на римската цифра XVII изписва латинската дума за край на живота – vixi. Междувременно в Източна Азия, по-конкретно в Япония и Китай, фокусът се измества към 4 април, тъй като произношението на числото четири е плашещо близко до думата за „смърт“.

Независимо дали вярвате в лошия късмет, или не, петък 13-и остава един от най-мистичните дни в календара.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER