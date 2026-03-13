Филмът „Върховният Марти“ е едно от най-обсъжданите заглавия през тазгодишния сезона на наградите. Лентата на режисьора Джош Сафди комбинира спортна драма, комедия и биографични елементи, а звездата Тимъти Шаламе прави една от най-запомнящите си роли в кариерата си.

Филмът бързо се превръща във фаворит на критиците и получава 9 номинации за наградите „Оскар“, включително за най-добър филм.

История за амбицията на един необикновен шампион

Действието на филма се развива през 50-те години на ХХ век и проследява историята на Мартин „Марти“ Маузър - млад и амбициозен играч на тенис на маса от Ню Йорк. Персонажът е частично вдъхновен от легендарния състезател по тенис на маса Марти Райсман.

Снимка: Pinterest

Марти започва като дребен комарджия и „уличен“ играч, който печели пари от импровизирани мачове. Постепенно талантът му го извежда на по-голямата сцена – от местните клубове в Ню Йорк до големите международни турнири.

Но успехът има своята цена. По пътя си Марти се сблъсква с конкуренция, криминални среди, сложни любовни отношения и собствените си амбиции. Филмът показва как стремежът към величие може да се превърне както в двигател, така и в разрушителна сила.

Снимка: Pinterest

Силен актьорски състав

В центъра на историята е Шаламе, чиято енергична и харизматична игра му носи номинация за „Оскар“.

Във филма участват още:

Гуинет Полтроу

Одеса А’зион

Фран Дрешър

Абел Ферара

Кевин О'лиъри

Историята включва и редица колоритни персонажи - от бивши шампиони до влиятелни бизнесмени и представители на подземния свят, които се оказват част от пътя на Марти към славата.

Снимка: Pinterest

Номинации за „Оскар“

„Върховният Марти“ получава 9 номинации за наградите на Американската филмова академия, което го поставя сред най-отличаваните заглавия на годината.

Категориите са:

Най-добър филм

Най-добър режисьор - Джош Сафди

Най-добър актьор – Тимъти Шаламе

Най-добър оригинален сценарий – Джош Сафди и Роналд Бронстайн

Най-добър кастинг – Дженифър Вендити

Най-добра операторска работа – Дариус Конджи

Най-добър дизайн на костюми – Мияко Белизи

Най-добър монтаж

Най-добър сценографски дизайн

Филм, който впечатли критиците

Още след премиерата си през декември 2025 г. „Върховният Марти“ получава сериозно признание от критиците и попада в списъците с най-добрите филми на годината на организации като American Film Institute и National Board of Review.

Особено високо оценена е ролята на Тимъти Шаламе, който печели награди „Златен глобус“ и Critics Choice за превъплъщението си в ексцентричния и обсебен от победата Марти.

Снимка: Pinterest

Повече от спортен филм

Макар тенисът на маса да е в центъра на историята, „Върховният Марти“ всъщност е филм за амбицията, славата и личната цена на успеха. С динамична режисура, ярки персонажи и енергията на Ню Йорк от 50-те години, филмът се превръща в нестандартна история за мечтата да бъдеш „най-добрият“ - независимо от препятствията по пътя.

