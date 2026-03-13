"Kато видях стриптийза на Крис, се почувствах като на моминско партия от Тему. Но, все пак, Крис се раздаде." Епизод 4 на "Ергенът под лупа и муцунка" с Вики и Уиски е тук. В него ви очакват точни и сочни коментари на последните епизоди на най-романтиното риалити в ефира на bTV от бившата "ергенка" и нейното кученце.

И Вики и Уиски са облечени в зелено, но за Марин от "Ергенът" има червен флаг! Виктория коментира артистичните прояви на тримата ергени. Те трябваше да впечатлят момичетата с някакъв свой талант, при което Крис избра да направи стриптийз, Стоян пя, а Марин направи химични експерименти.

"Стоян съчета нещо между бийтбокс и рецитал. И тук идва моментът да кажа, че е много трудно човек да излее душата си и отсреща да получи едни празни погледи. Момичета, вашите погледи бяха като на Уиски в 90% от нашето коментарно студио! Не смятам, че когато човек казва нещо толкова лично, ти трябва да му се подиграваш и да бъдеш с тази иронична усмивка. Определено за пореден път не ми харесва поведението на девойките към Стоян."

Срещите на тримата ергени

Вики коментира и срещите на тримата ергени. Уиски пък предизвикахме да избере коя среща протече най-добре. Подредихме му снимките на тримата ергени, а изборът му беше категоричен. Кого си хареса и съвпада ли мнението на кученцето с това на неговата стопанка - вижте във видеото.

"Марин и Алия - искам тази среща да изкоментирам, защото за мене беше много тежко за гледане! За говора не мога да я съдя, защото все пак тя не е българка, живее от известно време в България и няма как да говори перфектен български, но четейки коментарите на хората в социалните мрежи, всички се нуждаят от субтитри. Дори и аз. За мен нейното поведение беше жажда за надмощие. Тя да е първата, която ще получи целувка, тя да е първата, която ще е с повече близост. Натриването на носа. В моя сезон също имаше такъв момент, който аз бях на двойна среща и гледайки това, ме върна на срещата ми с Алек и Мария. Наистина разбрах, че това поведение, на такива жени, ми е супер недостойно, супер евтино!"

Санта Китана или Санта Китара?

"Нурджан, ти наистина ли не знаеш името ѝ? Или просто искаш да предзвикаш повече внимание? Тя просто те дразни и затова искаш да ѝ лепнеш някакъв прякор? Наистина ли Санта Китана е толкова сложно за твоята персона? Хубаво е да се включа с коментар за поведението на Санта Китана към Стоян. Тя буквално му срина мъжкото его! "Ти трябва да ми обръщаш внимание, ти трябва да направиш това, рябва да ме гледаш, да ме глезиш, да ме поглеждаш, да ми дадеш роза, да се постараеш!". Той там е с още 20 жени, скъпа моя! Нищо такова не трябва да прави, а и очевидно не иска да го прави!"

Уиски прогнозира ерген ще се целува пръв

Следващото предизвикателство към Уиски е да избере кой ерген ще се целува пръв в следвашщите епизоди. Какво избра Уиски - гледайте във видеото.

А за финал думите на Вики - "Целувайте се, обичайте се, правете каквото искате. Не забравяйте да ни гледате в LadyZone.bg, да четете какво сме казали, да ни последвате в Инстаграм и ако не сте гледали епизодите на "Ергенът" - направете го на VOYO."

Ако сте пропуснали другите епизоди на "Ергенът под лупа и муцунка" - гледайте ги тук.

