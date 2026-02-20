Тя е предизвикателна, атрактивна и където и да попадне - запомнят я! Той пък е чаровен, с големи добри очи е надушва всичко още преди да се е случило. Вики и Уиски са страхотен тандем и всеки петък ще обсъждат "Ергенът" с най-забавните, точни и сочни коментари.

Гледайте във видеото!

Виктория Асенова

Виктория се впусна в романтичното телевизионно приключение да търси любовта два пъти - в трети сезон на "Ергенът" и в "Ергенът - любов в рая". Емоционална, интелигентна, амбициозна и със свое категорично мнение за нещата. Неслучайно още с влизането си направи категорична заявка, че тя е човекът, който ще сваля маските. Виктория е една от най-коментираните участнички в романтичното риалити и защото е шумна, емоционална и с готовност винаги да каже какво мисли. Точно това я прави наистина запомняща се!

Ако може да изживее един ден като някой известен, би искала това да е Джорджина Родригес.

Би искала да научи бъдещето си дете на отговорност, честност, добро отношение към останалите.

Любовта за нея е желание да се гради бъдещето заедно.

Тайното й оръжие за първа среща е честност и откровеност.

Снимка: Евгений Милов

Вики и Уиски коментират

"За съжаление все още няма скандали! Като участник, който обича да провокира, надявам се, момичета, в следващите епизоди да има повече шоу, не да се хванете за косите, а просто да покажете характер! Не се правете на политкоректни, не сме в предизборна кампания, а в "Ергенът". Зрителят иска зрелище!"

И докато Вики страстно коментира случилото се в "Ергенът", Уиски беше като на СПА - почиваше си кротко в нейните прегръдки с примрежен поглед. Дали му развалихме следобедната дрямка - не знаем. В изпитателен срок е и ако и следващият път е пестелив на коментари, ще бъде заменен от сестра си Бери.

"Тя винаги има мнение по въпроса и е по-лоша и от мен!" - през смях сподели Вики. Гледайте коментарите във видеото и се забавлявайте.

Всеки петък на сайта ladyzone.bg - Вики и Уиски с забавни, точни и сочни коментари на "Ергенът". Гледайте във видеото!

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER