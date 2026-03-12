Динамиката в имението на „Ергенът“ 5 става все по-непредсказуема, а епизод 13 ни предложи всичко – от преодоляване на фобии до открити конфронтации и неочаквани жестове.

Любовта е по-силна от страха

Снимка: Филип Станчев

Марин реши да изведе Алия на индивидуална среща, която се оказа истинско изпитание за нея. Оказва се, че тя има сериозен страх от дълбокото, но желанието ѝ да бъде близо до него надделя. Преди решителния скок от лодката във водата, двамата споделиха забавен момент, надувайки ръкавели – подготовка, която внесе доза хумор и малко романтика за Марин в напрегнатата ситуация. В крайна сметка Алия скочи, доказвайки, че заради правилния човек границите на възможното се разширяват.

Буря в отношенията

Не всичко обаче беше романтика. Напрежението между Стоян и Санта Китана ескалира пред очите на всички. Тя не спести критиките си, заявявайки директно, че той променя поведението си, когато е в компанията на другите момичета, и не е същият човек, когото тя познава насаме. Този открит сблъсък постави под въпрос искреността в техните отношения.

Бедната среща

Докато едни спореха, други търсеха път един към друг. След като разбра за интереса на Мария към него, Стоян реши да действа. Той я покани на „бедна“ среща точно пред имението, за да се насладят на залеза заедно. Без излишна помпозност, двамата успяха да се уединят, за да проверят дали химията помежду им може да прерасне в нещо повече.

Маските падат

Най-силната заявка за чувства през вечерта дойде от страна на Кристиян. Той покани Елеонора за пореден път на романтична вечеря, където беше очевидно, че отношението му към нея е коренно различно от това към останалите претендентки.

Въпреки че Ели често го предизвиква с остри реплики и го поставя на изпитание, разговорите им текат с лекота. Кристиян демонстрира нежност и деликатност, които издават, че е сериозно хлътнал. Дали обаче двамата са един за друг в дългосрочен план?

