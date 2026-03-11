В "Ергенът" 5 нещата се разгорещиха! Емоционални признания, обрати и вълнуващи моменти. Момичетата си стават все по-близки и си споделят детайли за ергените, а една от тях е крайно разочарована от поведението на Стоян.

Санта Китана признава, че е много разочарована от поведението на Стоян. Тя влезе в ролята на изкусителка, но с чисти намерения само и единствено към синеокия брокер, без да се интересува от никой друг. Предизвикателната брюнетка споделя недоволството си с останалите момичета в имението, а някои от тях са на мнение, че Китана е твърде агресивна в поведението си и това може би отблъсква Стоян.

"Аз вече имам нужда от отговори", заявява категорично Санта Китана. После се обръща към Кати и я моли да й съдейства в ситуацията с брокера.

"Търся му погледа, а той сякаш го избягва умишлено", добавя танцьорката.

Докато си говорят, момичетата дори започват да си гледат на кафе и да се шегуват една с друга по отношение на ергените и тяхното поведение.

Китана обаче е убедена, че ако не получи никакви ясни сигнали от Стоян, това за нея ще бъде категоричен червен флаг. Признава и, че е склонна да бъде крайна в подобни ситуации. Но дали пък наистина нейното поведение не плаши енигматичния ерген?

