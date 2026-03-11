Елеонора от "Ергенът 5" призна още с влизането си в предаването, че когато е видяла визитката на Крис е усетила, че това е нейния мъж! Познала го е по погледа и е почувствала, че са създадени един за друг, но дали това е наситина така? Вие как мислите?

Съдба или копнеж?

Ергенът Крис и фаворитката му Елеонора започнаха да се сближават все повече с времето. Погледите, които си разменят. Думите и жестовете, показват една по-задълбочена симпатия, а не просто краткосрочен флирт. Може би пък Ели правилно е усетила, че това е мъжа за нея. Може би всичко е съдба. Ние не можем да сме сигурни в това, но по всичко си личи, че химията между тях може да "разкъса" дори и въздуха. Да забави времето и да ни накара и ние да помечтаем за голямата любов.

Все по-близки

Очите на участничката светват, когато види тъмнокосия ерген, а той от своя страна също доста се вълнува, щом срещне поглед с този на Елеонора. Двамата бяха на среща и по време на романтичната им вечеря си споделиха много неща. За бивши партньори, за любовни възгледи и изобщо - кой как разбира отношенията и какво търси в една връзка. Крис дори призна, че е изключително впечатлен от Елеонора, а за негова радост и тя му отвърна със същото. Каква идилия само, нали? Сякаш наистина са се намерили по съдба.

Разговорите им винаги минават гладко, дори и на моменти Ели да го предизвиква с някои реплики. Кристиян очевидно е сериозно хлътнал, защото нежността и деликатността, които проявява към Елеонора се различават от жестовете му към другите момичета. Но дали са един за друг и как ще се развият отношенията им по-нататък - предстои да разберем. Продължавайте да гледате най-романтичното риалити и се радвайте на любовта, която е навсякъде около вас. Само трябва да се вгледате по-внимателно-

