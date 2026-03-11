Матийо Блази предизвиква истински фурор с новите обувки на Chanel за есен 2026! Всички погледи са насочени към Париж, където в понеделник Chanel представя новата си колекция. На първия ред, буквално на една ръка разстояние от подиума, са седнали големи звезди като Марго Роби, Лили-Роуз Деп и Теяна Тейлър. Всички те следят с интерес какво е подготвил новият дизайнер Матийо Блази, а той определено не разочарова.

Шоуто в Гран Пале ни показва, че Chanel влиза в нова ера – хем пази традициите, хем ни предлага неща, които изглеждат супер модерно. Забравете за трудните термини на модните критици. Ето кои са 10-те чифта обувки от ревюто, за които WWD пише, че скоро ще виждаме навсякъде.

1. Балерини на ток

Тези балерини приличат на любимите ни обувки от миналото, но този път са с малко по-издължено връхче. Запазен е емблематичния черен връх, но са добавени нови цветове като наситено кафяво. Изглеждат много елегантно и са идеални за по-дълги разходки.

2. Обувки с „въздушен“ ток

Снимка: Instagram

Този модел е истински хит, защото токът му е направен така, че изглежда сякаш стъпвате във въздуха. Цветовете са традиционни – черно, бяло и бежово, но добавеният лак ги прави много лъскави. Това са обувки за дами, които искат нещо различно и модерно, без да губят стила си.

3. Сандали с цветя

Снимка: Instagram

Тези сандали са украсени с малки нежни цветя от плат и блестящи камъчета, които приличат на бижута. Каишките им са толкова тънки, че почти не се забелязват върху крака. Те са страхотен избор за сватба или официална вечеря, защото придават много женствено излъчване.

4. Обувки с каишка

Снимка: Instagram

Chanel предлага нов поглед към модела с каишка на петата. Токът им е нисък и много стабилен, така че са подходящи и удобни за целия ден в офиса. Тези обувки показват крака по много нежен начин и стоят добре с почти всичко.

5. Блестящи ботуши

Тези ботуши са направени от типичния за марката плат (туид), но в него са вплетени сребристи нишки, които блестят. Те са меки и прилепват по крака като чорап, което ги прави много комфортни. Изглеждат доста смело и определено ще привлекат всички погледи към вас.

6. Лачени обувки с дебела подметка

За тези, които обичат по-грубите обувки, Chanel са подготвили лачени мокасини с масивни верижки. Подметката им е дебела и здрава, но заобленото връхче ги прави да изглеждат по-нежни. Те са супер удобни за ежедневието и придават малко по-строг, но модерен вид.

7. Сандали на висока платформа

Платформите се завръщат и този път са в много сладки цветове като бебешко розово и небесно синьо. Въпреки че са високи, подметката им е равна и стабилна, така че няма опасност да загубите равновесие. Имат ретро излъчване, което ни напомня за модата отпреди 50 години.

8. Балерини с перли

Тези балерини са направени от фина мрежа и са обсипани с малки бели перлички. Те са изключително леки и през тях влиза въздух, което е идеално за горещото лято. Комбинират се чудесно както с дънки, така и с леки летни рокли.

9. Дървено сабо

Това сабо има подметка от истинско светло дърво и кожа, по която са изрязани красиви фигурки на цветя. Изглежда много естествено и „земно“, но в същото време е изработено много прецизно. Това е една от най-запомнящите се обувки в колекцията заради своя артистичен вид.

10. Минималистични кецове

Спортните обувки на марката за 2026 г. са съвсем изчистени и в много светли, кремави цветове. Направени са от мек велур и специален плат, за да са здрави и да не изпотяват крака. Логото е скрито съвсем дискретно, което ги прави идеални за почитателите на „тихия лукс“.

Всички актуални обувки за сезон пролет/лято 2026 вижте в галерията най-горе.

