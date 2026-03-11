Мартина Пенева, която е част от новия български сериал „Вяра, надежда, любов“, е сред младите актьори във филма, които се отличават с чудесна игра и собствено присъствиe на екрана. Тя се превъплъщава в студентката Биляна Иванова, която е сервитьорка в клуб „Марсилия“ и става свидетел на двойно убийство. Успява да избяга, без никой да разбере, прибира се в квартирата си, но е измъчвана от видяното. В последните сцени от трети епизод на сериала тя започва да си събира багажа.

Какво ще се случи с Биляна – предстои да разберем от новите епизоди на „Вяра, надежда, любов“.

Малко хора обаче знаят, че Мартина е дъщеря на Наско от Б.Т.Р. и е наследила неговата артистична харизма. И макар че този факт би могъл да й отвори много врати, тя постига всичко, без да иска името й да бъде свързвано с това на известния й баща.

Снимка: instagram/btv

Коя е Мартина Пенева?

Тя е на 29 години. Завършва актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 2019 г. в класа на проф. Иван Добчев. Качва се на голяма сцена още в първи курс в НАТФИЗ. След дипломирането си играе на сцените на ДКТ „Константин Величков“ – Пазарджик, Театрална работилница „Сфумато“ и Театър София, участва и в независими театрални проекти. През 2023 г. става част от трупата на Народен театър „Иван Вазов“. Има и роли в киното – във филмите „XII A“, „Бащата“ и „Житие“.

През 2022 година е отличена за главна женска роля на кинофестивал в Сърбия. Журито я определя като "мощна актриса с голямо бъдеще".

"За сълзи е рано, но е факт, че се чувствам горд като баща" - признава Наско от Б.Т.Р. в интервю за bTV.

За Мартина Пенева да получи награда в страна, където знаят по-малко за баща й, е "сладка победа", защото тя никога не е изтъквала произхода си – нито у нас, нито в чужбина.

Снимка: instagram/btv

И двамата никога не са парадирали със семейната си връзка. Когато тя кандидатства в НАТФИЗ, дори нарочно скриват този факт.

Наско признава, че не искал това да й навреди по някакъв начин, а и желанието му било да я приемат заради личните й заслуги. Подкрепил я в развитието на кариерата й веднага щом разбрал, че да бъде актриса е не само нейно желание, но и голяма страст.

Как Мартина решава да стане актриса

Не е никак странно, че тя избира артистична професия, защото и двамата й родители се занимават с изкуство. Баща й е рок легенда, а майка й дълги години е сред най-търсените гримьори.

Решава, че ще стане актриса още като малка. Преди това тренира волейбол и лека атлетика, както и конна езда. В 7.клас започва да ходи на курсове по актьорско майсторство и в началото не й харесвало, защото трябвало да излиза на сцена, а била притеснителна. Постепенно професията започва да я увлича и по-късно заявила на родителите си, че ще кандидатства само и единствено в НАТФИЗ.

Снимка: instagram/btv

"Не я приеха в НАТФИЗ от първия път. Аз, разбира се, й казах: опитай още някъде, тя само кимна "добре, добре" и не кандидатства никъде другаде", припомня си Наско пътят й към актьорското майсторство.

Мартина и Наско от Б.Т.Р. – връзката между дъщеря и баща

Мартина е първото бебе в групата. За музикантите по онова време това било нещо ново, но всеки от тях помагал с каквото може. Мартина е отраснала по концерти и често слуша "тати" от сцената.

Снимка: instagram/btv

През 2023 година баща и дъщеря правят първия си съвместен проект. Записана е нова акустична версия на хита „Пъзел“, като саундтрак на сериала „Животът на Жоро“, в който младата актриса играе.

Ценен урок, който научава от баща си, е, че трябва винаги да е добре подготвена, защото "когато късметът ми се усмихне, трябва да съм готова да го грабна". Обещава, че това ще е нещо, което ще запомни завинаги.

Вижте какво сподели Ванеса Пеянкова, една от главните актриси в сериала "Вяра, надежда, любов", в подкаста ни "Малки разговори"

