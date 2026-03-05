Менопаузата е етап от живота, който носи със себе си вихър от промени – от горещи вълни и нощно изпотяване до умора и резки смени в настроението. И докато хормонозаместителната терапия е често обсъждано решение, съществува още един мощен инструмент, който буквално стои във вашите ръце – правилната тренировъчна рутина.

51-годишната Каролайн Идиенс, популярен фитнес експерт, споделя своите изпитани съвети за това как да адаптирате движението към нуждите на тялото си в период на менопауза. Според нея ключът не е в изтощителното кардио, а в по-бавното темпо и грижата за мускулите, сочи Hello.

1. Загрявката е задължителна

Спадът на естрогена прави ставите по-чувствителни и мускулите по-стегнати. Каролайн съветва да отделяте поне 10 минути за динамична загрявка преди тренировка.

Снимка: Instagram

„Мобилизирането на ставите е от съществено значение, за да избегнете дискомфорта“, обяснява тя. Не забравяйте и статичното разтягане в края, за да освободите натрупаното напрежение.

2. Какво е „менопаузално коремче“?

Ако забелязвате натрупване на тегло около талията, силовите тренировки са вашият най-добър приятел. Вдигането на тежести ускорява метаболизма, подобрява стойката и е жизненоважно за здравето на костите. Освен физическите ползи, силовите упражнения помагат за овладяване на стреса и тревожността, които често съпътстват този период.

3. При стрес и безпокойство – изберете йога или пилатес

Когато емоциите вземат превес във всичко случващо се, тялото има нужда от разтягане и релаксация. Йогата и пилатесът не само подобряват гъвкавостта и обхвата на движение, но и успокояват нервната система, давайки ви нужния баланс.

4. Не подценявайте силата на разходката

Въпреки че Каролайн все още обича високоинтензивните тренировки, тя ги ограничава до една или две седмично. Вместо това тя препоръчва ежедневни разходки сред природата. Ходенето е щадящо за тялото, но изключително ефективно за психическото здраве.

5. „Бъдещо аз“

Снимка: Instagram

Каролайн предлага да мислите за тренировките като за подготовка за вашето „бъдещо аз“.

„Мислете за градинарството, домакинската работа и грижата за внуците! Нуждаем се от сила, за да правим тези неща без болка и в бъдеще“, казва тя. Функционалните упражнения ви предпазват от контузии и ви правят по-енергични.

