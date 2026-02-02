Дженифър Анистън е обект на възхищение заради своята завидна физика още от времето, когато изгря в сериала „Приятели“ преди повече от 30 години. На 56 актрисата продължава да изглежда все така елеганта, нежна и здрава, но пътят й към перфектната форма се оказва нелесен.

В ексклузивно интервю нейната лична треньорка Дани Коулман, която работи с Дженифър от близо пет години, разкрива как холивудската любимка намира мотивация дори в най-трудните дни, сочи Hello.

Музика, хумор и... три кучета за компания

Дори човек със желязна дисциплина като Анистън понякога изпитва трудности да стане от леглото за тренировка. Тайната за справяне с такива моменти? Добър плейлист с поп и рок музика и присъствието на трите кучета на Дженифър – Клайд, Лорд Честърфийлд и Софи.

„Кучетата обикновено са в стаята и помагат за повдигане на духа“, споделя Дани.

Тя добавя, че Дженифър е винаги искрена и не крие, когато е уморена. „Обожавам я, защото е истинска. Ако не й се прави нещо, тя казва: „О, Боже, наистина ли трябва да правим това?!“. Тогава просто променям енергията и продължаваме напред с усмивка“.

Тренировки след контузия на гърба

През 2021 г. Анистън претърпява сериозна контузия на гърба, което променя изцяло подхода й към спорта. Тя открива метода Pvolve – система, базирана на мобилност и съставена с помощта на съпротивителни уреди, която позволява укрепване на тялото без да се натоварват старите травми.

„Дженифър е златният стандарт за клиент“, казва Коулман. „Три пъти седмично, в продължение на пет години, тя просто се появява и дава всичко от себе си“, споделя тя. Програмата на Анистън включва силови тренировки, както и статични упражнения с акцент върху ядрото за укрепване гърба.

Въпреки интензивните сесии, Дженифър знае кога да намали темпото. Когато графикът й е твърде натоварен или енергията й е по-ниска, тренировката става по-кратка и е фокусирана върху възстановяване и стречинг.

Новата кампания на Анистън, наречена „Worth it Every Time“, цели да вдъхнови хората да се справят с психическата битка и колебанието преди тренировка. Според Дани Коулман, най-красивото в режима на Джен е, че той не е само за физиката, но и за менталното здраве – да избереш да се погрижиш за себе си, въпреки мързела или умората.

„Ако цената е вашето здраве, нищо не си струва“ – това е философията, която Анистън следва, доказвайки, че на 56 можеш да се чувстваш по-добре в тялото си, отколкото на 20, стига да го правиш с любов и внимание

