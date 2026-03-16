Безупречна Деми Мур на "Оскари" 2026. Визията ѝ на наградите нямаше как да е изключение и този път.

Актрисата, която е една от водещите на тазгодишната церемония, стъпи на червения килим на годишните награди „Оскар“, облечена в дълга до пода зелено-черна рокля с пера и забележителни детайли.

Снимка: Getty Images

Деми Мур беше номинирана за най-добра актриса на миналогодишните награди „Оскар“ за ролята си във филма „Веществото“. В крайна сметка не спечели, но грабна „Златен глобус“ и произнесе невероятна реч за възрастовата дискриминация в индустрията.

Снимка: Getty Images

„Правя това от дълго време, над 45 години, и това е първият път, когато печеля нещо като актриса. И съм просто толкова смирена и толкова благодарна. Преди тридесет години един продуцент ми каза, че съм „пуканка“ и по това време аз го представих така, сякаш тази награда не ми е позволена. Че мога да правя филми, които са успешни, които печелят много пари, но че не мога да бъда призната, и аз повярвах в това. И това ме разяждаше с времето, до степен, че си помислих преди няколко години, че може би това е всичко."

Точно в този момент на съмнения й попада сценарият на "Вещерството". Ролята на Маргарет тя определя като нейната друга половина.

Снимка: Getty Images

"Имаше една жена, която ми каза: „Просто знай, че никога няма да бъдеш достатъчна."

Деми Мур се появи със завладяваща визия на Оскари 2026 и ние сме сигурни, че тя има още какво да ни покаже!

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER