Краят на май 2026 г. носи зрелищно астрономическо явление: Синята Луна, рядко събитие, на което може да се възхищаваме и от България. Освен красотата в небето, астролозите казват, че това специално пълнолуние ще има силно въздействие върху няколко зодиакални знака, а три от тях ще усетят напълно промените във финансовите и професионалните си планове.

Стрелец, Дева и Овен са фаворитите на този период и могат да преживеят важни печалби, неочаквани възможности и промени, които могат напълно да трансформират посоката на живота им, отбелязва astrology.com.

Астролозите вярват, че Синята Луна има много по-интензивна енергия от обикновеното пълнолуние и че може да донесе бързи промени, разкрития и решителни моменти.

За да я наблюдавате, няма да е необходимо професионално оборудване - тя ще бъде видима за простото око. Най-впечатляващите моменти ще бъдат след изгрев на Луната вечерта и през нощта.

В Европа моментът на пълната фаза настъпва около сутринта (GMT), но за наблюдателите това означава, че Луната ще изглежда напълно пълна през цялата нощ на 30 срещу 31 май и нощта на 31 май.

Основни влияния за Стрелец, Дева и Овен

Синята Луна дава на Стрелците положителна енергия. Те могат да получат отлични новини, повишения или печеливши сътрудничества. Много от тях най-накрая ще имат смелостта да направят важна стъпка в кариерата си и резултатите няма да закъснеят.

Девата също навлиза в изключително благоприятна фаза. След месеци работа и стрес, представителите на този знак започват да виждат конкретните резултати от усилията си: подписване на важен договор, увеличение на заплатата или дори появата на нов източник на доходи.

Синята Луна също така убеждава Овните да излязат от зоната си на комфорт и да се възползват от възможностите, които преди това са игнорирали.

Хората с тези зодии могат да започнат нови проекти, да получат изгодни оферти или да открият бързи методи за увеличаване на доходите си.