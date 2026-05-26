52-рите годишни Американски музикални награди се проведоха на 25 май, а тазгодишната водеща бе Куин Латифа. Музикалната икона беше съводеща на събитието през 1995 г. и участва през 2008 г. Докато Тейлър Суифт, която имаше най-много номинации - осем, не присъства, няколко номинирани и водещи се представиха с множество смели визии. Вижте всички тук.

Водещата Куин Латифа изглеждаше невъзмутима от температурата в Лас Вегас (34 градуса тогава), когато стъпи на килима с палто с пера. Междувременно, други присъстващи сякаш съобразиха аутфитите си според времето, сред тях Sombr, чиято риза без копчета разкриваше гърдите му, а Фърги сложи къса рокля.

Най-добре облечените звезди на Американските музикални награди 2026 г.

Изпълнителката Теяна Тейлър затвори килима в секси лилава рокля без презрамки с цепка до ханша. Впечатление направиха и малките ѝ помощнички, дъщерите ѝ, които когато присъстват с нея на събития, винаги се грижат за вида на артистката и тоалета ѝ.

Снимка: Getty Images

Куин Латифа

Въпреки че церемонията се проведе в Лас Вегас, водещата Queen се появи на сцената, облечена в палто, покрито с шлейф, с драматичен колан и грим на устните, плюс бижута от Marco Bicego.

Водещата Хилъри Дъф блесна в сребърна рокля и сандали за първото си посещение на церемонията от 21 години . За аксесоарите си тя избра минималистичен стил, носейки по един пръстен на всяка ръка.

Sombr

Изпълнителят, който е номиниран за седем награди, съчета риза с отворена предница, украсена с бляскави елементи и плисирани панталони.

Алиса Лю

Водещата Алиса Лю завладя изцяло черна визия с късо яке и асиметрична пола с изключително голям преден джоб. Тя допълни ансамбъла с пластове колиета и клъч със сребърни обкови.

Гимнастичката Джордан Чилес уцелила най-новата си визия: бляскав топ с разкроена талия и панталон с панел, носещ същия привличащ вниманието дизайн от Рахул Мишра.

Малума

Водещият се облече за събитието, като допълни сивия си блейзър и панталон, брошка от пера и слънчеви очила.

Фърги и Black Eyed Peas

Старата музикална група шокира с общата си поява, а тоалетите разбира се, не разочароваха. Никой не изневери на стила от 2000-те.

