Фестивалът в Кан започна ежегодната си трансформация в най-шикозния подиум на фестивалния сезон. От помпозния блясък, спиращи дъха рокли и изобилие от драма, на екрана и извън него - същинско модно шоу! В продължение на десетилетия Кан заема специално място в модния календар. От принцеса Даяна в блед шифон през 1987 г., до Бела Хадид в зашеметяващата рокля на Schiaparelli... и така до днес - все по-красиви и все по-изненадващи визии на червения килим.

Тазгодишният фестивал обещава много страхотни филми на големия екран, включително дългоочаквани филми като „Na Hong-jin thrilled Hope“, „Paper Tiger“ с участието на Адам Драйвър и „Bitter Christmas“ на Педро Алмодовар.

Разбира се, има и дрескод, който предизвика редица противоречия през изминалата година. От отказан достъп до червения килим на жени, които не носят токчета, до миналогодишната забрана за „голо обличане“, които не спряха звездите да експериментират с гардероба си.

Най-добре облечените гости на филмовия фестивал в Кан през 2026 г.:

Каролайн Даур

Ако трябваше да си представим перфектната визия за червения килим в Кан, тя вероятно щеше да изглежда точно така. Каролайн Даур впечатли с драматична рокля котюр на Roksanda с бюстие и обемна пола с ефект на пера, която съчетаваше артистичност и модерен блясък. Визията ѝ беше едновременно крещяща и изключително изискана - висша мода на Croisette.

Джоан Колинс

Появата на 92-годишната британска актриса на червения килим донесе усещане за стария Холивуд. Легендарната Джоан Колинс изглеждаше ослепително в структурирана бяла рокля с необикновен силует, която подчертаваше неподражаемата ѝ елегантност. С деликатни бижута и безупречен стайлинг тя доказа, че истинският блясък няма възраст.

Кели Ръдърфорд

Звездата от „Клюкарката“ демонстрира силата на минимализма в драматична черна рокля на Giorgio Armani, обсипана с пайети и с подчертани структурирани рамене. Изчистеният силует беше допълнен от впечатляващо диамантено колие и обеци, които придадоха още повече блясък на визията ѝ. Роклята предизвика сериозен интерес и заради начина, по който интерпретира новия дрескод на фестивала.

Деми Мур

Деми Мур безспорно беше сред звездите на откриващата вечер. Актрисата се появи в персонализирана блестяща рокля от Jacquemus с пайети, силует без презрамки, подчертана peplum талия и елегантна линия тип „русалка“. Визията беше завършена с впечатляващи диаманти на Chopard, включително многоредово колие с над 200 карата диаманти. Излъчването ѝ комбинираше класически холивудски блясък с модерна френска естетика.

За втората си визия в Кан Деми Мур заложи на много по-закачлива и артистична естетика, появявайки се на фотосесията на журито в ефектна рокля отново на Jacquemus от колекция есен/зима 2026. Кремавият модел без презрамки беше украсен с обемни разноцветни точки и скулптуриран силует с подчертана талия и фееричен подгъв придаваше ретро Riviera настроение. Актрисата допълни визията с бели обувки на ток, мини чанта в същия десен и котешки слънчеви очила. Това несъмнено беше една от най-коментираните дневни визии на фестивала.

Хайди Клум

Хайди Клум внесе ефирна романтика на червения килим с впечатляваща рокля на Elie Saab от колекцията висша мода есен/зима 2025. Прасковеният нюанс, дълбокото деколте, скулптурният силует и огромната флорална апликация на бюста превърнаха визията ѝ в една от най-обсъжданите на вечерта. Драматичният шлейф и меките ретро вълни в косата добавиха типичния за Кан кино-блясък.

Джейн Фонда

Джейн Фонда отново показа защо е абсолютна икона на червения килим. Тя избра черна рокля с пайети на Gucci с дълъг ръкав и издължен силует, която излъчваше непринудена елегантност. Визията беше допълнена от изискани бижута Pomellato, а цялостното ѝ присъствие носеше неподражаем чар на класическа филмова звезда.

Икрам Абди Омар

Моделката впечатли с безупречно изчистена визия в снежнобяла рокля на Stella McCartney. Минималистичният дизайн и прецизната кройка подчертаха естествената ѝ елегантност, а цялостната стилистика доказа, че понякога именно семплите линии правят най-силното модно изявление.

Ума Джамех

Ума Джамех привлече вниманието с рокля, вдъхновена от блясъка на 20-те години - с дълбоко деколте, богата декорация от мъниста и ефектни ресни, които се движeха красиво по червения килим. Визията ѝ комбинираше ретро стил и непринудена съвременност.

Джилиан Андерсън

Актрисата заложи на фина елегантност в бледожълта рокля на Huishan Zhang. Деликатната текстура и меката цветова палитра придадоха свежест на визията, а сандалите от Aquazzura добавиха модерен, минималистичен завършек.

Алия Бхат

Алия Бхат изглеждаше като модерна приказна принцеса в ефирна рокля в нежно ментовозелено с флорални детайли и обемен силует. По-късно тя се появи и в couture модел на Tamara Ralph с дълбоко деколте и впечатляващи бижута, затвърждавайки статута си на една от най-стилните звезди на фестивала тази година.