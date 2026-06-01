1 юни е - Денят на детето и сигурно се чудите как да прекарате празника и да зарадвате вашето мъниче? Каквото и да изберете, помнете, че най-важно е доброто настроение, усмивките по лицата на децата и сияещите им от щастие очички.

Всеки от нас най-добре познава детето си. Според неговите предпочитания изберете и нещата,които ще правите в този така важен ден. Накарайте детето ви да се чувства специално, важно, значимо. Покажете му, че това е Неговият ден, че то е личност, която вие цените, уважавате и на която много държите. Поглезете го, дайте му това, което знаете, че харесва.

Снимка: iStock

Няколко предложения, които се надявам да са ви полезни:

1. Подгответе малко подаръче за вашето съкровище. Детски пластилин, който може да се яде, изберете детски лагер, и др.



2. Информирайте се за организираните за празника различни прояви - концерти, игри, аниматори и заведете детето на това, което смятате, че най-много ще му хареса.

3. Може да го заведете на куклен театър.



4. Купете му лакомствата,които обича - сладолед, близалка, торта, бонбони, шоколад, дъвки. Разрешете му да яде чипс.

5. Ако детенцето ви е по-малко, може да изпълните стаята му с много балони (или хола, ако все още няма собствена стая). Това ще засили чувството му за празничност.

6. Пуснете детски песнички или музиката, която харесва, и потанцувайте с него в къщи. Скачайте, смейте се, веселете се.

Снимка: iStock





7. Ако обича животните, може да го заведете да се вози на малко конче пони. В конните бази предлагат такава възможност. Има множество паркове в София и извън, които позволяват гушкане на различни животни - лама, капибара, малки козички и т.н.

Снимка: iStock





8. Посетете зоологическата градина (ако, разбира се, там, където живеете или в близост има такава).

9. Сгответе любимата храна на детето си в този ден. Направете му специална и дори официална вечеря. Запалете свещ на масата. Това ще покаже уважението, което имате към него и повярвайте ми много ще го впечатли.

10. Ако имате време и възможност направете домашен сладкиш, бисквитки, соленки или каквото обича вашето дете. Включете го в приготвянето. Дайте му да бърка, да меси тестото, да се цапа.



11. Заведете го до близката библиотека. Прочете му интересна приказка. Дори там може да има организирано събитие за деня на детето.

12. Разходете се в парка. Играйте с детенцето си на любимите му игри. Събирайте листа, клонки, камъчета. Берете тревички, цветенца. Може да си припомните любимите детски игри жмичка, Сляпа баба и други - ТУК.

Дайте му цялата си ЛЮБОВ. Обгърнете го с нежност, внимание и топлина. Кажете му колко много го обичате. Децата го заслужават!

Честит празник, мили деца!

Дечицата ни днес празнуват,

че днес е празник на децата.

Те пеят, скачат и танцуват

с усмивки ведри на лицата.

Днес всичко им е позволено -

люлки, сладолед, близалки...

Днес радостта е споделена

на всички палавници малки.

Какво дете в била Натали Трифонова - вижте във видеото.