Тя се казва Нели и е майка на две прекрасни деца – момче на 6 г. и момиче на 3 г. По душа е творец и обича да създавам неща с ръцете си. Нели е създател на натурален пластилин, който не цапа, не съдържа вредни вещества и може да пребори детски страхове.

Със семейството си живее близо до големия град, но в селце в подножието на планината, където времето тече по-бавно, а децата могат да бъдат деца- боси, любопитни и близо до природата. Вярва, че именно там – сред земята, въздуха и игрите се ражда истинската връзка между дете и свят. Нейната философия е проста – децата са най-добрите ни учители. Те ни показват как да се радваме на малкото, как да творим с лекота и как да бъдем истински. А нашата роля като родители е да бъдем добър пример с делата и присъствието си тук и сега.

Снимка: пластилин Земниче

Пластилин с натурални съставки, който може да се яде

Идеята за натуралния пластилин „Земниче“ се ражда напълно естествено, какъвто е и той самият по състав. Когато синът й е още малък, много обичал да й помага в кухнята - особено по време на пандемията, когато прекарват много време у дома. Докато тя готви, той „меси“ пластилин, който тя приготвя предварително от напълно натурални съставки. Така ръцете му са заети, а майка му е спокойна, че ако случайно си лапне пръстите, няма нищо опасно.

Пластилинът се приготвя от изцяло натурални, хранителни съставки като брашно и сол. В началото пластилинът е изцяло бял, но когато идва моментът да учат цветовете, тя започва да експериментирам с естествени оцветители. Използва това, което вече има вкъщи – подправки, суперхрани, билкови чайове. Така се появяват меките, земни тонове, които са типични за „Земниче“ и вече наброяват около 10 цвята.

Разликата с традиционния пластилин е в чистия му състав и безопасността. В него няма синтетични аромати, бои или химически консерванти, а само хранителни продукти. Използва само естествени оцветители, които идват директно от природата – суперхрани, подправки, билки, сушени плодове и зеленчуци. Цветовете не са ярки и крещящи, а меки и земни – такива, каквито бихме открили навън, когато играем сред тревата, пръстта и цветята. За нея това е особено важно - детето да се докосва до природата дори чрез играта.

Така пластилинът става напълно безопасен, дори за най-малките любопитни ръчички, които често изследват света и с устата си. Единственото условие е да се съхранява правилно – в добре затворена кутия или плик и в хладилник. Така запазва мекотата си и може да се използва около 6 месеца.

"Истината е, че не е вкусен – доста е солен, така че обикновено след едно-две любопитни опити интересът приключва."

А ако някое червено парченце се озове върху новия жълт диван – спокойно! Цветовете са от природни източници и не съдържат синтетични бои, обикновено се почистват лесно с влажна кърпа.

По-късно се появи и дъщеря й – още един малък фен на пластилина. Когато е на около година и четири месеца, Нели, заедно с близка нейна приятелка започва да организира групи за игра „Ма-Бебе“. Там децата имат свободата да творят и да изследват с пластилина, докато родителите могат да си подарят малко време за себе си. И именно там осъзнава колко е важно да предложи на децата игра, която е не просто забавление, а допир до природата и сетивното изследване на света.

Според Нели играта не е просто забавление, а процес, който може да бъде едновременно естествен, развиващ и свързващ.

Освен за игра, пластилинът може да бори и страхове

Децата често се страхуват от неща, които за възрастните изглеждат дребни – сянка, тъмнина, силен звук, раздяла. Но техният страх е истински, има форма и усещане. И не изчезва, когато кажем „няма страшно“, а когато му позволим да бъде видян, докоснат и променен.

"Понякога просто давам на детето малко пластилин и го каня да моделира страха си – как изглежда, как го чувства. Докато меси и натиска, напрежението се стопява. После заедно заравяме пластилина в земята, така че "страхът" да остане там.

„Земниче“ е напълно натурален и безопасен – може спокойно да се зарови в земята, без да й навреди.

Така играта става ритуал на освобождаване. А Земята – съюзник, който приема това, от което детето вече не се нуждае.

Любовта е, когато деца и родители са заедно

Със сухите смеси родителите и децата могат заедно да забъркат пластилин. Това е забавен процес, който учи на търпение и носи радост, защото крайният резултат е създаден с техните ръце. С пластилина могат да се разказват приказки и да се създават собствени герои, да се измислят малки светове, в които всичко е възможно. Докато детето меси, моделира и оформя, то изразява чувства, рязвива въображението, концентрацията и фината моторика – а родителя може да наблюдава, да се включва или просто да присъства до него и да очаква споделянето.

Много семейства използват пластилина и като средство за релаксация – месенето действа антистресово както за децата, така и за възрастните. Може да се правят малки „топки на спокойствието“ – за освобождаване от напрежение и негативни емоции като се добавят етерични масла.

Играта с пластилина може да бъде и сезонна – през пролетта се „садят“ пластилинови семенца, през есента се моделираме листа и жълъди, а зимата – снежни фигурки и отпечатъци от ръце, които на въздух изсъхват и стават чудесна украса за елха.

Важното е детето да се изразява свободно и да усеща, че неговите ръце могат да създават свят.

"Любимата ми игра е да наблюдавам как детето изразява чувствата си чрез пластилина. Когато е развълнувано, формите му са пъстри и бурни; когато е спокойно – всичко е по-подредено и нежно. Понякога си говорим: „Какъв е цветът и формата на радостта?“ или на друга емоция, която е била част от деня. Тези малки моменти на споделеност ми напомнят колко безкрайни са въображението и креативността на децата – колко свободно и смело творят. И често си мисля, че точно от тях трябва да се учим – на мечти без граници."

Детска игра с изречения за развитие на детската реч - гледайте във видеото.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK