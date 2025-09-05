Адриана Велкова от последния сезон на „Ергенът“ разкри, че има нов мъж до себе си и показа кой е той. 30-годишната астроложка, която обожава музиката и може да пее, сподели снимки със своя нов любим, който се казва Радо Василев, има бизнес за диагностика на автомобили и е водещ на подкаст.

Двамата изглеждат щастливи заедно, прекарвайки деня си в Рила и край Рилските езера. В описанието на галерията 30-годишната софиянка не пише нищо за чувствата си или за новия човек до себе си, а само лаконичното „Рила е вълшебство“.

Затова пък коментарите под поста изобилстват от пожелания за любов и отбелязват колко сладка двойка са двамата.

Снимка: Instagram

„А вие много си отивате!“, пише друга участничка от риалитито – Дениз Хайрула.

„Заслужаваш най-доброто!“, „Ти заслужаваш една истинска и голяма любов! Бъдете благословени!“, „Много готина двойка сте!“, са само част от коментарите, които приятели и фенове на Адриана са оставили под снимките.

Припомняме, че Адриана беше една от трите финалистки в последния сезон на „Ергенът“. Тя успя да спечели сърцето на третия ерген – Васил.

Снимка: Instagram

Любовното приключение за Васил и Адриана се пренася и в България. Месец и половина по-късно двамата осъзнават, че приятелството при тях надделява.

„Останахме приятели, защото имаме рядко срещаната комуникация и разбирателство“, признава Васил.

Въпреки че романтичната им връзка не продължава, двамата запазват близки отношения и продължават да се подкрепят като приятели.

Вижте какво сподели Адриана пред Ladyzone след излизането от предаването:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK