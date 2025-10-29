Днес Йоана Буковска е майстор на превъплъщенията както на сцената, така и в живота. Но всъщност никога не е мечтала да бъде актриса! Като дете най-силното й желание било да стане балерина. Съдбата обаче има други планове за нея.

В откровен разговор за подкаста „Малки разговори“ на Ladyzone.bg една от най-ярките актриси в България – Йоана Буковска, разкрива защо едното й дете остава в кувьоз, приличат ли си днес близнаците й, защо изчезва от професията за три години и още много.

Въпреки че е пролетно бебе, актрисата обича есента.

Майка е на две деца – близнаците Вера и Любомир.

Кулинарията не е нейна стихия, но с дъщеря й имат традиция да приготвят коледни сладки.

От срамежливо момиче до емблематична актриса

Ученолюбиво и срамежливо дете - такава е била актрисата като малка. Обичала да чете и да се подготвя за изпити заедно със своята майка. Оказва се, че именно майка й е водещата фигура, която я насочва към сцената. Тя е и причината Йоана да попадне в театрална група за пръв път.

Мечтата й по това време била да стане балерина. Проблеми със ставите обаче са причината нейните учители да я разколебаят от решението. По-късно се появява театърът.

„Театърът е пространство, в което се раждат истински приятелства – такива до гроб“, споделя актрисата, подчертавайки, че той е повече от изкуство – той е общност, катарзис и вид терапия.

Драмата с раждането на близнаците

Актрисата не обича да споделя много за личния си живот - тези моменти тя пази за себе си и децата. Децата й – Вера и Любомир, носят имена, които не са избрани случайно. Издава, че в тях е кодирала най-важните човешки качества.

„Оная вера, за която говорят Ботев и Смирненски, е непоколебима. Вера е такава от бебе - респектиращ авторитет. Любо е любов и мир, свръхчувствителен и впечатляващ се“, обяснява Йоана Буковска.

Актрисата разказва за тежкия момент при раждането - синът й се ражда много мъничък, едва 1700 г и трябвало да остане в кувьоз. Вера обаче се ражда 2500 г. Преди раждането няколко лекари казват на Йоана, че момиченцето „краде“ от плацентата на своя брат, както и че той може да не оцелее. Буковска обаче не дори не пожелава да слуша истории с подобен край!

Как реагира една млада майка в подобна ситуация - вижте във видеото.

В личен план, Йоана говори за дъщеря си Вера, която описва като непоколебима, борбена и с изключително силна воля. Синът й пък е по-спокоен, но нетърпелив. Буковска разказва с усмивка как Вера, вече като тийнейнджър поема инициативата заедно с Йоана да правят коледни сладки.

От „ранна“ към „късна есен“ – зрелостта на Йоана Буковска

Актрисата прави силен паралел между природата и личния си опит, говорейки за завръщането си в постановката „Есенна соната“. Тази пиеса на Ингмар Бергман е особено важна за нея.

Когато за първи път изпълнява тази роля, се е чувствала като „ранна есен“ – млада, търсеща и с по-малко житейски натрупвания. 20 г. години по-късно тя е в своята „късна есен“ – по-зряла, с повече осъзнаване и опит, които предава на героинята си. Този паралел между времето в природата и човешката зрялост е в основата на нейното разбиране за професията и личностното пречистване.

Когато говори за лично презареждане, Йоана разкрива как медитира - самотно пътуване из „божествена България“, придружено от любима музика. В тези моменти тя усеща най-дълбока благодарност и гордост, че е българка.

Какви са есенните ритуали на актрисата, какво обича да прави с децата си и кои са някои от законите в семейството й досега – вижте във видеото.

