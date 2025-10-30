Витоша е любима дестинация на много хора в София за уикенда. Планината става особено очарователна през есента, когато смесената гора започне да сменя окраската си.

Всякакви нюанси на жълто, оранжево, червено и зелено стават възможни сред дебрите на Витоша. Ако имате късмет денят да е слънчев, ще наситите очите си с пренасни впечатления.

Има и дни, в които Витоша е особено мистична. Разходка в гората над село Железница го доказва. Достъпът до местността е изключително лесен, така че вижте снимките в галерията, вдъхновете се и я посетете при първа възможност.

