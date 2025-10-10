Събирането на падналите листа отдавна е основна част от есенното почистване на двора. Но с нарастващата популярност на екологичното озеленяване все повече хора започват да се замислят дали това ежегодно занимание е наистина необходимо.

Оставянето на листата подхранва почвата, защитава полезните насекоми (опрашители) и дори помага в борбата с климатичните промени. И все пак мнозина се опасяват, че листата ще задушат тревата, ще станат убежище за вредители или просто ще изглеждат неугледно.

За щастие, може да се намери баланс.

Защо премахването на листата е лоша идея

Всъщност листата са жизненоважни за „здравето“ на двора. Те действат като естествен мулч – потискат плевелите, задържат влагата, предпазват корените и връщат важни хранителни вещества в почвата, категорични са експертите.

Оставянето на листната постилка осигурява убежище за насекоми, които през пролетта служат за храна на пойните птици – нещо, което е важно за екосистемата.

Снимка: iStock

Как да „подредим“ падналите листа

Без наслояване - може да оставим тънък слой листа върху тревата. Той ще се разложи по-лесно и ще подхрани почвата. За разлика от това, тежките купчини могат да задушат и унищожат тревата, особено на влажни места.

- може да оставим тънък слой листа върху тревата. Той ще се разложи по-лесно и ще подхрани почвата. За разлика от това, тежките купчини могат да задушат и унищожат тревата, особено на влажни места. Може да преместим листата около дърветата и цветните лехи - те ще послужат за отлична защита за растенията. Пролетта цветята без проблем ще израснат през тях.

- те ще послужат за отлична защита за растенията. Пролетта цветята без проблем ще израснат през тях. Обособени зони – може да оформим купчини листа в места, които не използваме често. Единственото условие е да създаваме ясни граници и форми.

Алеите, пътеките и зоните до дома

Единствените места, които изискват задължително почистване от падналите листа, са пътеките. Това е особено важно в райони, където има риск от кърлежи или мишки.

Кога да започнем

Добре е да преместваме листата възможно най-рано през есенния сезон. Целта е не само да избегнем натрупването, но и да не нарушавате местообитанията на опрашителите.

През пролетта, ако все още има купчини листа, важно е да устоим на желанието веднага да ги преместим в компост. По възможност е добре да ги оставим недокоснати, докато температурите трайно се повишат – така ще дадем време на насекомите да излязат. А въпросните насекоми със сигурност ще са ни нужни – за да опрашат новите ни градински лехи!

Още за есенния сезон и интересните (и вкусни) неща, които предлага - във видеото:



