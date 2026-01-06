Шокиращата драма в семейството на холивудската легенда Роб Райнър продължава да се разплита с нови и тревожни детайли. 32-годишният син на режисьора, Ник Райнър, който е основният обвиняем за смъртта на своите родители, официално е изведен от специалния режим на денонощно наблюдение за предотвратяване на самоубийство.

Състоянието на Ник Райнър

Снимка: Getty Images

Медицинските екипи и психолозите в затвора „Twin Towers“ в Лос Анджелис са преценили, че състоянието на Ник вече е достатъчно стабилно. При постъпването си в ареста през декември, той беше оценен като „рисков“ и поставен в изолация, облечен в специална защитна роба, но към днешна дата специалистите смятат, че той е адекватен и годен да се яви пред съда за предстоящото повдигане на обвинения, сочи People.

Борбата на Ник Райнър с шизофренията и зависимостите

Случаят разтърси Холивуд не само заради популярността на Роб Райнър, но и заради дългогодишната борба на сина му с личните му демони. Ник Райнър страда от доказано психично заболяване, а разследването разкри, че са му били предписани лекарства за шизофрения, като в миналото той открито е споделял за тежката си зависимост от метамфетамини.

Убийството на Роб Райнър и съпругата му

Снимка: Getty Images

Припомняме, че телата на 78-годишния Роб Райнър и съпругата му Мишел бяха открити на 14 декември 2025 г. в дома им в Брентууд, като аутопсията потвърди смърт вследствие на множество прободни рани. В момента Ник е изправен пред тежки обвинения за две убийства от първа степен с утежняващи обстоятелства, което поставя бъдещето му под сериозен въпрос.

Какво предстои на делото срещу Ник Райнър през 2026 година

Предстоящото съдебно заседание е насрочено за 7 януари 2026 г., като адвокатът на Ник, Алън Джаксън, залага на комплексна защитна стратегия, фокусирана върху психичното здраве на клиента си. Ако бъде признат за виновен, наследникът на холивудската фамилия може да получи доживотен затвор без право на замяна, като същевременно ще загуби и всичките си права върху наследството на своите родители.

