Окръжната прокуратура на Лос Анджелис ще повдигне срещу Ник Райнър две обвинения за умишлено убийство от първа степен, след като той беше арестуван по подозрение, че е убил родителите си – режисьорът Роб Райнър и съпругата му Мишел Сингър Райнър, съобщава „Гардиън“.

Окръжният прокурор на Лос Анджелис Нейтън Хохман заяви, че обвиненията могат да доведат до налагане на смъртно наказание. Той уточни, че срещу Ник Райнър е предвидено и специално отежняващо обстоятелство – извършване на множество убийства.

Детективи от отдел „Убийства“ на полицейското управление на Лос Анджелис (LAPD) са задържали 32-годишния Ник Райнър в неделя вечерта (14 декември), часове след като родителите му бяха открити мъртви в дома си в квартал Брентууд, съобщиха от полицията.

Органите на реда посочиха, че на 14 декември около 15:40 ч. местно време служители на полицията в Лос Анджелис са реагирали на сигнал за разследване на смърт в блок 200 на улица South Chadbourne Avenue. След влизане в жилището те открили две жертви, които по-късно били идентифицирани като Роб и Мишел Райнър.

Снимка: Getty Images

Властите заявиха, че в резултат на първоначалното разследване е било установено, че семейство Райнър са станали жертви на убийство, като разследването „допълнително е разкрило“, че техният син Ник Райнър „е отговорен за смъртта им“. Допълнителни подробности не бяха предоставени.

Полицията съобщи, че Ник Райнър е бил открит и арестуван около 21:15 ч. местно време и е бил официално задържан по обвинение в убийство. Той се намира в ареста без право на парична гаранция.

Случаят трябва да бъде представен на 23 декември на прокуратурата на окръг Лос Анджелис за преценка и формално повдигане на обвинения, пише още БГНЕС.

Алан Джаксън, адвокатът на Ник Райнър, заяви пред журналисти, че клиентът му все още не е получил медицинско разрешение да се яви в съда и няма да го направи преди сряда.

Според Си Ен Ен решението за конкретните обвинения ще бъде взето от прокуратурата.

Прокуратурата на Лос Анджелис разполага със срок до 24 декември, за да внесе официално обвиненията.

На 15 декември началникът на полицията на Лос Анджелис Джим Макдонъл потвърди, че Ник Райнър е бил „задържан по обвинение в убийство“ във връзка със смъртта на родителите си, като определи случая като „изключително трагичен“.

Снимка: Getty Images

Ник Райнър е имал предишни проблеми със зависимости и психичното си здраве и е съавтор на сценарий, базиран на личния му опит, който е екранизиран през 2015 г. във филм, режисиран от баща му. Семеен приятел е заявил пред „Лос Анджелис Таймс“, че Ник Райнър е живеел в семейния имот в Брентууд и че Мишел Райнер наскоро е изразявала тревога за психичното му състояние.

Медиите съобщават още, че вечерта преди убийствата Роб и Ник Райнър са били чути да се карат по време на коледно парти в дома на комика Конан О’Брайън.

