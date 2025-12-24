Краят на годината е логичното време, в което да хвърлим поглед назад и да видим кои бяха най-паметните снимки и моменти от шоубизнеса на 2025 г.

Следват дузина фотографии, уловили едни от най-емоционалните моменти от музикалната и филмова индустрия - нека си ги припомним!

Снимка: Getty Images

Ейдриън Броуди на сцената на Оскарите, след като само секунди преди това хвърли дъвката си към приятелката си Джорджина Чапман по време на церемонията на най-престижните кинонагради на 2 март, след като спечели наградата за най-добър актьор за ролята си в „Бруталистът“. Това е вторият път, в който Броуди печели тази награда. Той я спечели преди 22 години за „Пианистът“.

Снимка: Getty Images

Актьорът Харисън Форд пристига на червения килим за наградите на Гилдията на актьорите на 23 февруари.

Снимка: Getty Images

Британският принц Уилям, Кейт Мидълтън и техните деца - принц Джордж, принц Луи и принцеса Шарлот - наблюдават прелитане на самолети над Бъкингамския дворец по време на парада за Деня на победата в Лондон на 5 май. Тази година бяха отбелязани 80 години от края на Втората световна война в Европа.

Снимка: Getty Images

Рапърът Кендрик Ламар се вихри върху капака на кола по време на полувремето на Супербоул в Ню Орлиънс на 9 февруари. Ламар е един от най-признатите хип-хоп артисти, а изпълнението му дойде седмица след като той спечели пет награди „Грами“, включително песен и запис на годината за хита си „Not Like Us“.

Снимка: Getty Images

Бионсе не може да скрие емоциите си пред дъщеря си Блу Айви Картър, докато получава награда „Грами“ за албум на годината в Лос Анджелис на 2 февруари. Бионсе е печелила повече награди „Грами“ от всеки друг изпълнител в историята, но никога досега не беше печелила албум на годината – тази година „Cowboy Carter“ получи най-високото отличие.

Снимка: Getty Images

Певицата Сабрина Карпентър смая публиката с изпълнението си по време на връчването на MTV Video Music Awards в Ню Йорк на 7 септември. Карпентър изпълни новата си песен „Tears“ с подкрепата на драг артисти, станали известни от риалити сериала „Drag Race“, както и танцьори, облечени като полицаи. Някои от хората на сцената държаха табели със съобщения като „In Trans We Trust“ и „Protect Trans Rights“.

Снимка: Getty Images

Водещият Джими Кимъл се завърна в ефир след почти седмично отстраняване на 23 септември. В емоционален монолог Кимъл осъди „антиамериканските“ усилия за ограничаване на свободата на словото в САЩ и даде да се разбере, че няма да смекчи критиките си към президента Доналд Тръмп. Той също така коментира изказванията си за предполагаемия убиец на Чарли Кърк, които накараха ABC да спре временно шоуто му.

Снимка: Getty Images

Водещият на Оскарите Конан О’Браян лежи върху червения килим, докато го разстилат по пода на 26 февруари преди церемонията в Лос Анджелис.

Снимка: Getty Images

Водещият Стивън Колбер получава награда „Еми“ от актьора Браян Кренстън на 14 септември. Шоуто на Колбер спечели наградата за най-добра ток шоу програма за първи път. Победата дойде няколко месеца след като CBS, позовавайки се на финансови затруднения, обяви, че отменя шоуто на Колбер след края на телевизионния сезон през май 2026 г.

Снимка: Getty Images

Актрисата Синтия Ериво по време на церемонията на Оскарите на 2 март. Ериво беше номинирана за най-добра актриса за ролята си в мюзикъла „Wicked“.

Снимка: Getty Images

Певицата Тейлър Суифт и водещият Джими Фалън се забавляват в студиото, където певицата гостува в подкрепа на последния си албум „Life of a Showgirl“ по време на епизод на „The Tonight Show“, излъчен на 6 октомври.

Снимка: Getty Images

Музикалната икона Даяна Рос присъства на ежегодното събитие Мет Гала в Ню Йорк на 5 май. Нейният 60-килограмов шлейф беше избродиран с имената на всичките ѝ деца и внуци.

Снимка: Getty Images

Лейди Гага с паметно изпълнение по време на музикалния фестивал Коачела в Индио, Калифорния, на 11 април.

