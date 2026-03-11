Кога за последен път сменихте кърпите си за баня? Ако не си спомняте, вероятно е минало твърде много време. Здравни експерти споделят кога трябва да сменяме кърпите си за баня.

„Кърпата ви прави повече от това да ви помага да се подсушите – тя служи като второ средство на почистване“, обяснява Райън Синклер, доктор по философия, магистър по обществено здравеопазване, професор по екологична микробиология в университета Лома Линда.

„Триенето служи за ексфолиране и премахване на част от това, което не се е отмило от водата“, казва Синклер. Така кожни клетки, нормални кожни бактерии и дори фекални бактерии – които често се срещат под душа и могат да се пренесат върху тялото ви – също могат да попаднат върху материала, когато се подсушавате.

Кърпата действа като инкубатор, където бактериите могат да се размножават от тази среда, която е тъмна, топла и има чудесен източник на храна от вашите кожни клетки и масла.

Снимка: iStock

Колко често трябва да сменяте кърпите?

Науката зад този въпрос е доста сложна и включва множество фактори. Според Синклер, влажността и въздушният поток са ключови фактори.

„Ако банята ви е постоянно влажна, кърпата остава влажна, което позволява на бактериите да се развиват“, обяснява той. „Кърпа, която изсъхва за два часа, е много по-безопасна от такава, която остава влажна в продължение на шест.“

Разумно е да сменяте кърпата си на всеки три употреби – стига тя да изсъхва достатъчно добре между всяка от употребите, съветва дерматологът Мишел Хенри от Skin & Aesthetic Surgery of Manhattan в Ню Йорк. Но има няколко ситуации, в които бихте искали да смените кърпата си само след една употреба:

„Винаги, когато има инфекция, кърпите трябва да се перат ежедневно“, казва Хенри.

Снимка: iStock

Например, ако имате кожна инфекция, настинка или грип, тогава е добре да използвате нова кърпа всеки път, когато се къпете. Или ако имате нарушена кожна бариера поради кожно заболяване като екзема или порязвания, тогава също е добре да използвате чиста кърпа.

