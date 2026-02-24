За да се опознаят по-добро, Елеонора и Крис се отдадоха на тантра предизвикателство. "Пулсът бие много силно, а напрежението се покачва" - реагира още в първите минути на практиката ергенът.

Снимка: Филип Станчев

Тантра е около 5000-годишна източна духовна практика. В основата на тантра е почитта към партньора, психологическото сближаване и разнообразни техники. Според практиката оргазмът е мистично преживяване, в което умът и тялото са в пълна хармония. Целта на Тантрата е усъвършенстване, духовно израстване,сливане и превръщане на сексуалното удоволствие в духовно изживяване.

Снимка: Филип Станчев

Според Михаела Елеонора и Крис много си отиват и са подходящи един за друг. Момичетата разискваха въпроса и дали би се стигнало до целувка между двамата, ако се усетят на високо ниво.

Снимка: Филип Станчев

Крис и Елеонора следваха видеоклип, от който се учеха на опознавателни движения в тантрата. Като практикувала йога дълги години, именно Елеонора беше водеща в двойката. Спортът, с който Крис се занимава почти всекидневно, е фитнес. И двамата показаха завидна пластичност, а практиката освен с дишане и издишане премина и с много смях.

Снимка: Филип Станчев

Припомняме, че в предишни сезони на "Ергенът" участниците също се впуснаха в приключението тантра - Мартин с Даниела Рупецова и Виктор с Любомира. И двете двойки споделиха, че са усетили много топли емоции.

Още горещи кадри от тантра практиката разгледайте в Галерията.

