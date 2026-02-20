Първата индивидуална среща на ергена Марин от пети сезон на предаването е вече факт. Той избра да прекара време с „чаровната и лъчезарна“ Михаела.

След като ергенът Марин зае почетното второ място в плажното състезание, чаровната дизайнерка получи заветната покана, която превърна деня им в екзотична приказка сред природата.

Още от самото начало Михаела впечатли Марин със своята чаровна усмивка. Тя влезе в предаването със заявка, че е от момичетата, които знаят какво искат и не се страхуват да покажат емоциите си. По време на срещата им, компания им правеше слонът Радия, а споделените мигове върху гърба на величественото животно успяха да скъсят дистанцията помежду им.

„Видях, че този път и той е доста по-спокоен и по-уверен, което много ми хареса“, сподели Михаела, докато двамата се наслаждаваха на дивата природа и интимната вечеря на плажа, която последва.

Какво не знаете за Михаела?

Михаела е на 23 години, от София и работи като дизайнер. Тя е откровен и целенасочен човек, който влиза в „Ергенът“ с конкретна мисия – самия Марин. Двамата се запознават бегло през лятото на морето, но именно визитката му по телевизията я кара да повярва, че той е емоционално интелигентният мъж, когото търси. За нея е от ключово значение партньорът ѝ да бъде и неин най-добър приятел, а ревността е непознато чувство за нея, стига да няма повод за нея.

Тайните на Михаела

Ако погледнем в социалните мрежи на Михаела, ще открием една много по-дълбока и артистична страна на нейната личност. Въпреки че в предаването я виждаме със светла коса, естественият ѝ цвят е кестеняв.

Михаела обожава британската столица. В профила си тя споделя кадри от пътуването си до там, като не е пропуснала да се снима пред емблематичния Биг Бен с тениска, на която гордо пише „Аз обичам Лондон“.

Любовните писма на Михаела

Изглежда, дамата умее да изразява себе си по различни и креативни начини. Михаела често публикува снимки на авторски текстове, които докосват сърцето. В един от тях се пита: „Дали си ти, любов?“ и разсъждава върху надеждата, която е по-красива от самото потвърждение.

Други нейни публикации разкриват по-чувствителната ѝ страна, където тя пише за „сърце с дупка“. Това е поредно любовно писмо, което изглежда е написано високо сред звездите, по верме на полет със самолет. То разказва за красива любовна история, но не с толкова щастлив край.

Дизайнерката показва и своята по-фатална и мистериозна страна. Тя прави професионална и провокативна фотосесия с модела и инфлуенсър Илиян Цветков.

Михаела определено е комбинация от емоционална дълбочина и съвременен стил. Дали именно тези нейни „писма“ и искреност ще бъдат ключът към сърцето на Марин, предстои да разберем в следващите епизоди на „Ергенът“ 5.

Първата индивидуална среща между Михаела и Марин вижте във видеото тук:

