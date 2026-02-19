Повечето от нас прекарват много време в кухнята - затова тя лесно може да се превърне в „място за всичко“. Чекмеджета, пълни със случайни документи, плотове, затрупани с подправки, както и препълнен шкаф, който трябва бързо да затворим, преди съдържанието му буквално да се изсипе навън.

Но за разлика от други части на дома, предметите в кухнята е задължително трябва да се сменят редовно. Не само защото реално нямаме нужда от тях, но и защото често те са пълни с вредни бактерии.

Ето кои са нещата, от които трябва да се отървем незабавно – според експертите.

Стари дъски за рязане

Те се износват с времето и по тях се образуват канали, които трудно се почистват – независимо дали са изработени от пластмаса или дърво. Така те задържат огромно количество бактерии, нещо за което често не си даваме сметка.

Тенджери и тигани

Вероятно имаме от всеки вид – тефлонови, чугунени, от неръждаема стомана или с керамично покритие. С времето те се натрупват до количество, което съвсем не ни е нужно.

Ръководства за употреба и готварски книги

Новата съдомиялна, хладилник или мини фурна винаги идват с обемисто ръководство. Което обикновено никой не чете. И вместо да го захвърлим в някое чекмедже и да го забравим, много по-добре е директно да го изхвърлим в кофата за боклук. Същото важи и за старите готварски книги, които отдавна не отваряме. Защото, да сме честни – всички нужни инструкции вече може да открием в интернет.

Снимка: iStock/Facebook

Напукани съдове

Привидно малките отчупвания или пукнатини в съдовете, които използваме ежедневно, може и да не изглежда голям проблем. В действителност обаче те често задържат бактерии – които вредят на здравето ни.

Пластмасови кутии

Ако кутиите за съхранение на храна изглеждат износени и зацапани, време е да се разделим с тях. С течение на времето пластмасата може да поема миризми и вкусове, които да повлияят на храната и напитките.

Снимка: iStock

Храни и подправки с изтекъл срок

Вероятно не си даваме сметка, но в ъглите на килера и хладилника се „крият“ много храни, които вече не са годни за консумация. Затова периодично е нужно да отделяме време, в което да проверяваме сроковете на годност и да изхвърлим всичко, което е далеч след тях. Това важи и за подправките, които губят ароматните си свойства.

Кухненски гъби, кърпи и покривки

Те са идеален развъдник на бактерии и трябва да се сменят редовно – на всеки две до три седмици. Същото важи и за онези кухненски кърпи и покривки, които са на петна или скъсани.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER