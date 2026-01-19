Кухненският аспиратор е един от най-натоварените, но и най-пренебрегваните домакински уреди. Всеки ден той улавя мазнини, пара и миризми, но рядко получава грижата, от която се нуждае.

Когато във вътрешността му започне да се натрупват налепи, страда не само външният вид. Капацитетът му намалява, шумът се увеличава, въздухът остава тежък. Редовното почистване не е въпрос на естетика, а на функционалност и дългосрочна употреба.

Защо аспираторът се замърсява толкова бързо

Мазнината, отделяща се при готвене във въздуха е невидима, но упорита. По време на готвене тя полепва по металните повърхности, филтрите и вътрешността на уреда. С времето се превръща в лепкав слой, който задържа прах и миризми.

Аспираторът започва да работи по-усилено, за да постигне своя ефект, което означава повече шум и по-висока консумация на енергия. И ако състоянието бъде пренебрегнато, отлаганията се втвърдяват и почистването става значително по-трудно.

Колко често е нужно да се почиства

Честотата зависи от навиците в кухнята. Препоръчително е филтрите да се почистват при редовно готвене поне веднъж месечно, а външната част да се забърсва всяка седмица.

Разликата се усеща веднага - шумът е по-слаб, а миризмите се отстраняват много по-бързо.

Снимка: iStock

Ефективно почистване на аспиратора

Металните филтри – те са „сърцето“ на аспиратора и частта, която се замърсява най-бързо. Повечето от тях могат лесно да се свалят. Най-ефективният подход е накисване в гореща вода с добавен обезмаслител или сода бикарбонат. След около двадесет минути мазнината омеква и може да бъде отстранена с мека гъба.

– те са „сърцето“ на аспиратора и частта, която се замърсява най-бързо. Повечето от тях могат лесно да се свалят. Най-ефективният подход е накисване в гореща вода с добавен обезмаслител или сода бикарбонат. След около двадесет минути мазнината омеква и може да бъде отстранена с мека гъба. Вътрешните части – те често се пренебрегват, но именно там се натрупват най-много отлагания. Достатъчно е да почистим достъпните повърхности с влажна кърпа и мек препарат, като обърнем особено внимание на ръбовете и съединенията, където мазнината има склонност да се събира.

– те често се пренебрегват, но именно там се натрупват най-много отлагания. Достатъчно е да почистим достъпните повърхности с влажна кърпа и мек препарат, като обърнем особено внимание на ръбовете и съединенията, където мазнината има склонност да се събира. Външната част - редовното забърсване с нежен почистващ препарат и суха кърпа предотвратява натрупването на упорити замърсявания. При неръждаема стомана е препоръчително да се почиства по посока на шлайфа, за да остане повърхността равна и без следи.

