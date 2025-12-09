Независимо дали става въпрос за спортни дрехи, кухненски кърпи или влажен бански, който сте оставили в чантата си прекалено дълго, винаги има нещо в купчината пране, което се нуждае от малко повече внимание, за да ухае добре. Перфектната формула за по-свежо ухаещо пране може да се крие на една ръка разстояние!

Ако не сте от хората, които харесват силни аромати на прането си, дори не е нужно да добавяте омекотители, за да направите всяко пране да мирише по-добре. Тези продукти ще премахнат лошите миризми, без да добавят натрапчив аромат.

Дрехите ви постоянно миришат странно след пране? Проблемът може да се крие във вашата пералня, а не в дрехите ви. Макар че това е уред, който постоянно пере, той със сигурност не е безупречно чист - може да съдържа мухъл или бактерии, които пренасят неприятна миризма върху дрехите ви.

Дълбокото почистване на пералнята може да реши проблема ви с миризмата на пране за нула време.

Трикове за по-ухайно пране

1. Бял оцет

Както всеки, който е почиствал с бял оцет, може да потвърди, че той не кара плотовете или прането да миришат кисело - вместо това, той премахва всякакви замърсявания и дори може да помогне за изсветляване на дрехите ви, когато се добави към прането.

Снимка: iStock

За да освежите прането си с оцет, добавете чаша бял оцет в отделението за омекотител на пералнята.

2. Сода бикарбонат

Содата за хляб е чудесен абсорбатор на миризми. И е перфектно допълнение към прането ви, за да гарантирате, че дрехите ви миришат по-свежо, без да добавяте допълнителен аромат към тях.

Пробвайте да сложите половин чаша в барабана на пералнята, преди да стартирате цикъла, особено когато перете мръсни дрехи.

3. Етерични масла

Етеричните масла могат да бъдат добър начин да добавите аромат към прането си. Те могат да се добавят по време на цикъла на пране, или да се добавят към топка за сушилня за вълна, за повече аромат по време на последната стъпка.

Но трябва да се внимава, когато се използват етерични масла, тъй като те могат да оцветят тъканите и всъщност могат да представляват опасност от пожар, когато се използват в сушилня.

Снимка: Canva

Ако все пак искате да използвате етерични масла в прането си, следвайте тези съвети, за да ги използвате безопасно и ефективно:

Изберете етерично масло, което не е тъмно или жълто на цвят, тъй като може да оцвети дрехите ви. Опитайте с лавандула, мента, чаено дърво или евкалипт.

Добавете около 10 капки от маслото на половин чаша бял дестилиран оцет или неароматизиран перилен препарат за пране, или няколко капки върху влажна топка за сушилня за вълна. Можете дори да разредите 6 капки в дестилиран оцет и да напръскате топката за сушилня, за да омекотите и добавите лек аромат към дрехите си.

Уверете се, че олиото е добре изплакнато от прането ви. Може да се наложи да го пуснете през допълнителен цикъл на изплакване, за да сте сигурни, че не е останало излишно количество.

Сушете дрехите без топлина или на простора отвън.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK