Броги, заешки бретон и ухание на ябълки - това бяха едни от най-ексцентричните модни тенденции, на които станахме свидетели през 2025 г. Кои от тях ще се задържат като стойностни модни попадения и кои отпаднаха бързо?

Най-яките и най-нелепите модни тенденции през 2025 г.

Всички полудяха по Лабубу

Култовите кукли Лабубу превзеха света и всички се питаха "Защо?". На 28 май олимпийската шампионка Симон Байлс разкри огромната си страст към популярните кукли Лабубу, които буквално накараха инфлуенсъри и звезди да „полудеят“ по тях. Оказва се, че любимата на Джъстин Бийбър - Хайли, също е почитателка на куклите и оценява тяхната автентичност. Куклите бързо се превърнаха в моден аксесоар и започнаха да ги носят както деца, за да ги гушкат, така и световноизвестни дами.

Куклите представляват „дяволчета, които са едновременно сладки и зловещи — с остри уши, палави усмивки и много остри зъби“. Страховитият им вид е точно обратното на познатото разбиране за кукли – с перфектно, мило и невинно излъчване. Техен създател е илюстраторът Kasing Lung. Лабубу е малко чудовищно същество с високи, заострени уши и широка усмивка с големи зъби. Точно по броя зъби може да се познае дали куклата е оригинална.

Снимка: Getty Images

Забрадката на баба

Един неочакван и много семпъл аксесоар се завърна на модната сцена през есента на 2025 - коприненият шал, който се носи като забрадка. Това ново/старо украшение за коса се носи от жените от незапомнени времена. Трендът е известен като „nonnacore” и е вдъхновен от италианските баби (nonna означава „баба“ на италиански). Световни икони като София Лорен, Риана, Бионсе, Сабрина Карпентър и Аня Тейлър-Джой го превърнаха в символ на шик и елегантност.

Броги, клогове и челси - обувките на 2025

Удобството категорично беше предпочетено от всички по отношение на обувки през 2025 г. Това, което виждахме навсякъде през есенно-зимния сезон бяха меките кожени ботуши, сериозните оксфордки и броги, както и сникърсите в ярки цветове. На мода бяха и супер високите платформи, както и нестандартните и неочаквани форми.

Ботушите тип челси станаха неизменна част от есенно-зимна класика. Те се обуват за секунди, често са водоустойчиви и изглеждат елегантно както с тренчкот, така и с плетена рокля. В категорията по практичност се нареждат и така популярните клогове. Те са може би най-лесните за обуване обувки и се превръщат в абсолютен хит за сезона. Наподобяват домашни пантофи, но са подходящи за носене навън, благодарение на здравата си гумена подметка. Отличават се с широка част за пръстите, която осигурява комфорт, и често имат регулируема каишка за персонализирано прилягане.

Всички ще ухаят на ябълки!

Ябълковите нотки бързо надминаха по популярност парфюмите с ягода, както и тези с череша. Ароматът на ябълка се настани навсякъде и стана хит за есента на 2025 г. Парфюмите са интерпретации на захаросана червена ябълка, подсладени с ванилия и уютни комбинации от сандалово дърво и ябълка.

Според главния парфюмерист на DSM-Firmenich, Клемент Гавари, е логично ябълковите нотки да набират популярност, особено сред Gen Z и младите милениали. Причината? Те са склонни да предпочитат „забавни, изразителни и игриви аромати“.

Естествен корен и гланцов финиш

През 2025 грижата за коса и тенденциите претърпяха трансформации, но водещи останаха естествените текстури, технологичните решения и персонализираният подход. Това е финалният щрих в тенденциите за 2025. Леките масла, серуми и финиширащи продукти създават огледален ефект, който подчертава здравината и поддържания вид на косата. Гланцовият блясък се превърна в символ на модерната, блестяща и перфектно поддържана визия. Контрастът между корена и дължините се използва за подчертаване на индивидуалността, а освен това улеснява поддръжката и удължава живота на боядисването.

Един ексцентричен елемент по отношение на косата беше заешкият бретон. Той е къс, ефирен, съчетан с по-дълги, очертаващи лицето странични части, които добавят мекота. Не е типичният бретон, който покрива единствено челото. Откъде идва името му? Коафьорите твърдят, че спуснатите странични части наподобяват "увиснали надолу заешки уши".

Какво ще се случи през 2026 г. по отношение на модата?