Най-добрите обувки за сезон есен/зима 2025 са тези, към които ще искаме да се връщаме отново и отново. Защото са удобни, меки, но и разчупени и екстравагантни. С тях ще се чувстваме комфортно, но и ще може да изразим уникалния си стил и моден усет.

Това, което ще виждаме навсякъде през този сезон са меките кожени ботуши, сериозните оксфордки и броги, както и сникърси в ярки цветове, убедени са от InStyle. Ще властват супер високите платформи, както и нестандартните и неочаквани форми.

И който и стил да изберем за новия сезон, със сигурност ще искаме тези обувки никога да изчезнат.

Сериозните „училищни“ обувки

Практични и удобни - и идеални за новата учебна година. Това са оксфордки и брогове, както и изчистен вариант на Mary Jane. Нюансите са в кафяво, горско зелено и тъмносиньо. Това е продължение на една от най-големите тенденции при обувките от пролет 2025, но есенната версия е малко по-игрива - например, добавяне на ток към традиционно плоска форма, като мокасина. Подобни модели са навсякъде по модните подиуми на Thom Browne, Bally и Max Mara.

Снимка: Getty Images

Сникърси тип „торпедо“

Те са тясни, с тънка подметка, подобна на футболна обувка. Няколко марки популяризираха тази форма - Dries Van Noten и стилът Adidas Tokyo са ориентир, а присъствието на обувката по модните подиуми само се увеличава този сезон, при това в нови, смели цветове. В противоположност на обемните маратонки, по-простият дизайн служи като леко и неутрално допълнение, балансиращо всяка визия.

Снимка: Getty Images

Модерни платформи

Платформи се появяват почти всеки есенно-зимен сезон, но този път са в доста неочаква вариант. Може да е под формата на обувка с отворени пръсти, каквито предлага Ferragamo, или като част от висок кожен ботуш - както при Michael Kors.

Снимка: Getty Images

Ботуши във „вещерски“ стил

Изключително издължените, със заострени носове ботуши доминират на модните подиуми, представени от Gucci, Lanvin, McQueen и Dior. Много вероятно е влиянието да идва от Синтия Ериво и ролята ѝ в „Злосторница“. Стилът е елегантен и изненадващо носим - дори и в офиса, стига да балансираме острия нос с по-широк панталон.

Снимка: Getty Images

Меки кожени ботуши

Времето на тесните ботуши отмина – и сега всички сме готови да носим нещо по-удобно. Меките бохемски кожени ботуши с „износен“ вид набират все по-голяма популярност. Това може да е препратка към отминали времена и възраждането стари стилове. Без значение за причината, обувките, които изглеждат като обичани и използвани, са още един начин да добавим доза пикантност към визията си.

Снимка: Getty Images

Някои класики, които може да носим при настъпването на есента в града:



